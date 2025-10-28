Нанесли 26 ударов: убитый в XIII веке мужчина оказался сыном галицкого князя. Фото

Убитый в XIII веке человек, останки которого более ста лет назад нашли в монастыре в Будапеште, оказался сыном галицкого князя Ростислава – Белой Ростиславовичем. Археологи установили, что перед смертью он получил 26 ранений, нанесенных по меньшей мере тремя нападающими. Его гибель датируют 1272 годом.

Результаты исследования опубликованы в журнале Forensic Science International: Genetics. В статье указано, что ученые смогли подтвердить личность князя по образцам древней ДНК, сравнив их с генетическим материалом потомков венгерского короля Белы IV. Как говорится в работе, это первый случай, когда ученые сумели реконструировать смерть европейского монарха настолько точно.

Как погиб князь

По словам исследователей, Белу Ростиславовича убили в результате скоординированной атаки. На его тело были нанесены удары двумя видами оружия – саблей и длинным полуторным мечом. Один нападающий действовал спереди, еще двое – по бокам. На предплечьях обнаружили раны, типичные для самозащиты. Археологи пришли к выводу, что князь не имел доспехов во время боя.

"Мы видим явные признаки предварительно спланированной расправы, а не случайного конфликта. Чрезмерное количество ранений указывает на личную вражду", – говорится в заключении команды ученых.

Раскрытие тайны через ДНК

Для подтверждения личности исследователи изучали зубной налет и кости мужчины, обнаруженного еще в 1915 году. Изотопный анализ показал, что он питался как представитель знати – потреблял много мяса и зерна. Генетические данные доказали его родство с династией Рюриковичей и королем Белой IV. Это позволило идентифицировать останки именно как Белу Ростиславовича.

Ученые предполагают, что мотивом убийства могла быть борьба за престол: князь Бела был ближайшим родственником венгерского короля и потенциальным претендентом на власть, которую тогда удерживал Ласло IV.

Происхождение и семья князя

Бела Ростиславович принадлежал к древней династии Рюриковичей. Он был сыном галицкого князя Ростислава Михайловича, который в свое время боролся за власть с Даниилом Галицким, и внуком черниговского князя Михаила Всеволодовича. По материнской линии Бела был внуком венгерского короля Белы IV – матери его звали Анна. Таким образом, он имел как русские, так и венгерские корни, что обусловило его дальнейшую политическую карьеру при дворе Венгерского королевства.

После смерти отца в 1262 году наследство Ростислава было разделено между двумя сыновьями: Бела получил во владение Мачву, а его брат Михаил – Боснию. Именно эти регионы стали основой власти Белы Ростиславовича, который в дальнейшем руководил южными провинциями Венгрии.

Политическая борьба и смерть

Бела оказался в центре политических конфликтов своего времени. Его дед Бела IV разделил королевство между сыновьями, что повлекло войну с преемником престола Стефаном V. В этой борьбе Бела Ростиславович поддерживал деда, но после поражения в битве при Ишасеге в 1265 году был вынужден отступить. Впоследствии он снова занял важные должности, став баном Боснии после смерти брата.

После смерти Белы IV в 1270 году Ростиславович поддержал нового короля Стефана V в противостоянии с чешским властителем Оттокаром II. Но после смерти Стефана ситуация резко изменилась. При дворе малолетнего Ласло IV началась борьба за влияние, в которой Бела стал опасным конкурентом для нескольких венгерских магнатов.

Именно тогда, в ноябре 1272 года, он погиб от рук людей Генрика Кесеги – своих политических соперников. После его смерти владения князя были распределены между дворянскими родами, которые поддерживали Кесеги.

