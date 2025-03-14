Находка ритуальной ванны пролила свет на жизнь евреев в Древнем Риме

Во время раскопок древнего портового города Остия, близ Рима (Италия), археологи обнаружили руины древней еврейской ритуальной бани, а также синагоги. Это самая старая находка за пределами библейского региона Израиля и его окрестностей.

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По словам ученых, эта миква, которую использовали для ритуального очищения, проливает свет на жизнь евреев в Древнем Риме. Известно, что здесь была первая римская колония и важный городской центр античности, пишет CNN.

"Это абсолютно чрезвычайное открытие", – сказал директор Археологического парка древней Остии Алессандро Д'Алессио.

"Ни один римский микваот (еврейское множество микве) ранее не был известен за пределами древних Иудеи, Галилеи и Идумеи (древнего региона, расположенного в современной Иордании). И это не может не подтвердить степень постоянного присутствия, роли и важности еврейской общины в Остии в течение имперской эпохи", – добавил он.

По словам исследователей, ритуальная ванна является частью синагоги Остии, построенной в конце II века нашей эры. Расположенная внутри небольшой комнаты, она была покрыта синей штукатуркой и раковинами, а также обрамлена колоннами.

"Открытие еврейской ритуальной бани укрепляет историческое осознание этого места как настоящего перекрестка сосуществования и обмена культурами, колыбели толерантности между разными народами, нашедшими свой союз в римской цивилизации", – заявил министр культуры Италии Алессандро Джули.

"Находка свидетельствует о том, насколько глубоко укоренилось присутствие евреев в сердце Древнего Рима", – добавил министр.

Историческая Остия, которая, как считают исследователи, начиналась как военно-морская база, сохранилась благодаря покрывавшим ее песчаным дюнам. Однако только треть города раскопали.

По сообщению археологического парка Остии, на месте раскопок были найдены небольшие статуи и мраморные фрагменты.

А еще археологи обнаружили светильник, украшенный изображением меноры и пальмовой ветви, и невредимый стеклянный кубок. Оба объекта датируются периодом между V и VI веками нашей эры, отмечают специалисты.

В планах Министерства культуры Италии сделать это место доступным для общественности. Археологический парк Остия Антика готов стать центром для тех, кто интересуется переплетенными историями еврейской и римской культур, отмечает Arkeonews.

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