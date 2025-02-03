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Космическое фото недели: телескопы Джеймса Уэбба и Хаббла объединились, чтобы разгадать "невозможную" тайну планеты

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
987
Космическое фото недели: телескопы Джеймса Уэбба и Хаббла объединились, чтобы разгадать 'невозможную' тайну планеты

Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал новое наблюдение за звездным скоплением под названием NGC 346. Результаты проливают свет на то, как, когда и где образовывались планеты в ранней Вселенной.

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Эта тайна возникла более 20 лет назад, когда космический телескоп Хаббл заметил старейшую из известных планет, образовавшуюся ранее в истории Вселенной, чем считали ученые. Чтобы узнать больше, ученые направили туда телескоп Джеймса Уэбба, чтобы подтвердить существование долгоживущих планетообразующих дисков в NGC 346, пишет Live Science.

Как известно, звезды образуются в больших облаках газа и пыли, называемых молекулярными облаками. Оставшиеся газ и пыль собираются в диски вокруг звезд. Планеты же, в свою очередь, образуются из этих дисков.

Ученые считали, что ранние звезды не имели планет из-за нехватки более тяжелых элементов, таких как углерод и железо, образующиеся в результате ядерного синтеза звезд и гибели сверхновых. Они считали, что эти более трудные элементы необходимы для того, чтобы диски, образующие планеты, существовали достаточно долго для формирования планет.

Космическое фото недели: телескопы Джеймса Уэбба и Хаббла объединились, чтобы разгадать "невозможную" тайну планеты

Но 20 лет назад Хаббл обнаружил массивную планету, вращающуюся вокруг древней звезды в шаровом скоплении M4, где отсутствуют тяжелые элементы. Экзопланет около 13 миллиардов лет, что свидетельствует о том, что планеты могли сформироваться раньше в истории Вселенной, чем считали ученые. Но астрономы не были уверены, как именно он образовался на столь раннем этапе истории Вселенной.

Поэтому они использовали телескоп Джеймса Уэбба, который с помощью своей беспрецедентной чувствительности и разрешения спектрографа ближнего инфракрасного диапазона и прибора среднего инфракрасного диапазона подтвердил существование долгоживущих планетообразующих дисков в NGC 346.

То есть снимок телескопа Джеймса Уэбба подтвердил результат Хаббла, а учёные предположили, что отсутствие тяжелых элементов замедляет способность звезды рассеивать свой планетообразующий диск, давая таким образом планетам больше времени для формирования.

Есть еще одна теория, которая заключается в том, что начальное газовое облако, из которого образуется звезда, может быть больше, что приводит к более массивному диску, который живет дольше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил одну из самых первых гигантских сверхновых, когда-либо видевших.

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