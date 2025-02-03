Космическое фото недели: телескопы Джеймса Уэбба и Хаббла объединились, чтобы разгадать 'невозможную' тайну планеты

Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал новое наблюдение за звездным скоплением под названием NGC 346. Результаты проливают свет на то, как, когда и где образовывались планеты в ранней Вселенной.

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Эта тайна возникла более 20 лет назад, когда космический телескоп Хаббл заметил старейшую из известных планет, образовавшуюся ранее в истории Вселенной, чем считали ученые. Чтобы узнать больше, ученые направили туда телескоп Джеймса Уэбба, чтобы подтвердить существование долгоживущих планетообразующих дисков в NGC 346, пишет Live Science.

Как известно, звезды образуются в больших облаках газа и пыли, называемых молекулярными облаками. Оставшиеся газ и пыль собираются в диски вокруг звезд. Планеты же, в свою очередь, образуются из этих дисков.

Ученые считали, что ранние звезды не имели планет из-за нехватки более тяжелых элементов, таких как углерод и железо, образующиеся в результате ядерного синтеза звезд и гибели сверхновых. Они считали, что эти более трудные элементы необходимы для того, чтобы диски, образующие планеты, существовали достаточно долго для формирования планет.

Но 20 лет назад Хаббл обнаружил массивную планету, вращающуюся вокруг древней звезды в шаровом скоплении M4, где отсутствуют тяжелые элементы. Экзопланет около 13 миллиардов лет, что свидетельствует о том, что планеты могли сформироваться раньше в истории Вселенной, чем считали ученые. Но астрономы не были уверены, как именно он образовался на столь раннем этапе истории Вселенной.

Поэтому они использовали телескоп Джеймса Уэбба, который с помощью своей беспрецедентной чувствительности и разрешения спектрографа ближнего инфракрасного диапазона и прибора среднего инфракрасного диапазона подтвердил существование долгоживущих планетообразующих дисков в NGC 346.

То есть снимок телескопа Джеймса Уэбба подтвердил результат Хаббла, а учёные предположили, что отсутствие тяжелых элементов замедляет способность звезды рассеивать свой планетообразующий диск, давая таким образом планетам больше времени для формирования.

Есть еще одна теория, которая заключается в том, что начальное газовое облако, из которого образуется звезда, может быть больше, что приводит к более массивному диску, который живет дольше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил одну из самых первых гигантских сверхновых, когда-либо видевших.

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