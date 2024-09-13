На Солнце произошла мощная вспышка, которая может вызвать полярное сияние в части света: где она будет видна

На Солнце снова произошла вспышка высокого класса X. Эксперты прогнозируют, что это может вызвать полярное сияние с пятницы (13 сентября) и до воскресенья (15 сентября).

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По словам ученых, эта неделя была очень насыщена солнечной активностью. Мощные вспышки на раскаленной звезде достигли самого мощного класса, что повлияло на полосы связи в Африке, Европе и некоторых частях Азии, а также это может привести в этих районах к полярному сиянию, пишет Space.com.

По словам экспертов, солнечные вспышки класса X являются самыми мощными и часто сопровождаются полной или частичной потерей высокочастотных (HF) радиосигналов на нашей планете.

Синоптики из Центра прогнозирования космической погоды NOAA будут продолжать анализировать данные, чтобы подтвердить, сколько выброса корональной массы (CME) может достичь магнитного поля Земли как от вспышки класса X, так и от группы вспышек класса M (вторые по мощности), которые были сгенерированы ранее.

Эксперты отмечают, когда область солнечного пятна испускает солнечную вспышку, CME удаляется от солнечной короны. Когда они устремлены на Землю, мы чувствуем удары через несколько дней. У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) сообщил, что с вечера пятницы и во время всех выходных искатели полярного сияния должны внимательно следить за вечерним небом, которое может подарить разноцветные космические переливы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Солнце выпустило две мощные вспышки менее чем за 2 часа.

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