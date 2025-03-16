На Николаевщине во время строительства фортификаций обнаружили архаический могильник VI-V веков до нашей эры. Фото

Бойцы 123-й бригады терробороны Вооруженных сил Украины при строительстве фортификационных сооружений на юге обнаружили архаический могильник 6-5 веков до нашей эры. Среди находок – ритуальная посуда, привезенная из Греции, она сохранилась без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных.

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О случайном открытии сообщила пресс-служба 123-й бригады ТрО. Там рассказали, что обычные земельные работы при возведении фортификаций обернулись сенсационной археологической находкой.

Водитель экскаватора Николай обнаружил небольшую амфору. Заинтересовавшись, он обратился к своему побратиму Евгению, увлекающемуся историей. Вместе они решили передать находку музею "Старофлотские казармы", рассказали в бригаде.

Эксперты музея, проанализировав находку, выяснили, что это ионийская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах.

Место, где военные проводили фортификационные работы, оказалось архаическим могильником, датируемым 6-5 веками до нашей эры.

Особое внимание музейщиков привлек еще один найденный коринфский сосуд – ойнохоя.

Этот древнегреческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками использовался для разлива вина во время симпоссий – ритуализированных банкетов в Древней Греции, сопровождавшийся буйным весельем – важная составляющая мужского досуга.

"Это ритуальные вещи, созданные специально для захоронений, привезенные из Греции. Важно, что сосуды целые, без повреждений, что свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных", – объяснил военный Александр, бывший археолог, преподаватель Николаевского национального университета имени В.А. О. Сухомлинского.

Вместе с артефактами военнослужащие службы гражданско-военного сотрудничества передали в музей остатки костей похороненных людей.

Такие находки имеют большое значение для изучения истории региона и позволяют лучше понять жизнь и обычаи его древних жителей, отметили в 123-й бригаде.

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