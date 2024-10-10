На Марсе нашли камень с 'лицом человека'. Фото

Марсоход NASA обнаружил на Красной планете удивительный камень. Если внимательно присмотреться к фотографии, которую сделал Perseverance, можно разглядеть глыбу с "лицом человека".

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Среди марсианского ландшафта выделяется камень, форма которого напоминает слегка раздавленную голову, лежащую на боку, с четкими чертами – глазами, носом и ртом. Такую химеру марсоход Perseverance сфотографировал на кратере Джезеро, область на Марсе шириной 45 километров, которая когда-то, возможно, была затоплена водой, пишет DailyMail.

Исследователи шутят, что найденный камень имеет усталое, безжизненное выражение, а в сочетании с его горизонтальным расположением выглядит так, будто это марсианское лицо только что было побеждено какими-то инопланетными созданиями.

По данным NASA, Perseverance сделал это фото с помощью камеры Right Mastcam-Z, состоящей из пары камер, расположенных высоко на мачте марсохода. Эта камера выдает 2-мегапиксельное качество, благодаря которому можно подробно рассмотреть находки марсохода.

Perseverance, работающая на Красной планете с 2021 года, ищет старинные камни, которые могли бы дать понимание ранней истории Марса.

Это не первый случай, когда один из марсоходов NASA наталкивается на необычные формы при осмотре рельефа. Ранее марсоход заметил на Красной планете удивительный камень в полоску. И OBOZ.UA писал об этой находке.

А еще OBOZ.UA раскрыл тайну загадочного фото с Марса, сделанное космическим аппаратом NASA Viking-1 еще в 1976 году, где тоже отчетливо просматривалось человеческое лицо.

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