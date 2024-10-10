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На Марсе нашли камень с "лицом человека". Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,7 т.
На Марсе нашли камень с 'лицом человека'. Фото

Марсоход NASA обнаружил на Красной планете удивительный камень. Если внимательно присмотреться к фотографии, которую сделал Perseverance, можно разглядеть глыбу с "лицом человека".

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Среди марсианского ландшафта выделяется камень, форма которого напоминает слегка раздавленную голову, лежащую на боку, с четкими чертами – глазами, носом и ртом. Такую химеру марсоход Perseverance сфотографировал на кратере Джезеро, область на Марсе шириной 45 километров, которая когда-то, возможно, была затоплена водой, пишет DailyMail.

Исследователи шутят, что найденный камень имеет усталое, безжизненное выражение, а в сочетании с его горизонтальным расположением выглядит так, будто это марсианское лицо только что было побеждено какими-то инопланетными созданиями.

На Марсе нашли камень с "лицом человека". Фото

По данным NASA, Perseverance сделал это фото с помощью камеры Right Mastcam-Z, состоящей из пары камер, расположенных высоко на мачте марсохода. Эта камера выдает 2-мегапиксельное качество, благодаря которому можно подробно рассмотреть находки марсохода.

Perseverance, работающая на Красной планете с 2021 года, ищет старинные камни, которые могли бы дать понимание ранней истории Марса.

На Марсе нашли камень с "лицом человека". Фото

Это не первый случай, когда один из марсоходов NASA наталкивается на необычные формы при осмотре рельефа. Ранее марсоход заметил на Красной планете удивительный камень в полоску. И OBOZ.UA писал об этой находке.

На Марсе нашли камень с "лицом человека". Фото

А еще OBOZ.UA раскрыл тайну загадочного фото с Марса, сделанное космическим аппаратом NASA Viking-1 еще в 1976 году, где тоже отчетливо просматривалось человеческое лицо.

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