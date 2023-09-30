Лицо на Марсе запустило теорию заговора, но научное объяснение не сделало его менее странным: история загадочного фото

Фото поверхности Марса, сделанное космическим аппаратом NASA Viking-1 еще в 1976 году, в свое время явилось сенсацией и заставило людей спекулировать на тему баз инопланетян на Красной планете. Ведь на нем разглядели черты настоящего человеческого лица. Когда ученые объяснили, почему так произошло, они, как оказалось, приблизились к разгадке появления искусства живописи.

О том, что связывает эти два события, написало издание Inverse. А соединяет их между собой такой психологический феномен, как парейдолия.

Что такое парейдолия

Парейдолией называют такой тип зрительной (и не только) иллюзии, когда мы начинаем видеть в одном объекте или совокупности объектов черты чего-то совсем другого. Самый простой пример – игра с облаками, когда вы смотрите в небо и видите в облаке очертания разных объектов. Это могут быть животные, предметы, человеческие фигуры и т.д. Понятно, что никакой Мики Маус на самокате и с гитарой в руках над вами не проплывает. Но ваш мозг из случайных форм составляет нечто для себя знакомое.

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Нередко этот феномен заставляет нас видеть именно черты живых созданий – фигуры людей или животных. Ученые объясняют это тем, что древние люди, способные видеть такие фигуры даже там, где их нет, чаще избегали опасности. Они убегали даже от воображаемого медведя, поэтому реже становились жертвой настоящего. Так психологический феномен закрепился в популяции.

Что же удалось заметить на Марсе?

Фото 1976 года, где освещенные и затемненные участки действительно формируют фигуру, похожую на человеческое лицо, наполовину скрытое в тени, зафиксировало марсианскую гору. Это заставило любителей теорий заговоров фантазировать на тему, что на самом деле это была рукотворная скульптура, оставленная представителями внеземной цивилизации. По разным предположениям, это могло быть каменное изображение или даже останки какого-нибудь гиганта. Но причина заключалась совсем в другом.

Установленная на Viking-1 аппаратура делала снимки с достаточно низким разрешением. Именно поэтому детализация рельефа горы оставляла желать лучшего. Когда позже этот же участок сфотографировали с помощью более совершенной аппаратуры, оказалось, что ничего похожего на человека там нет. Это просто гора с прямоугольным основанием и несколькими расщелинами. Если тщательно присмотреться, то на ней действительно можно рассмотреть совокупность форм, напоминающих форму глаза, но не более.

А при чем здесь живопись?

Недавнее исследование, опубликованное в Кембриджском археологическом журнале, показало, что парейдолия, заставившая нас разглядеть лицо на Марсе, возможно, стала источником вдохновения для первых живописных произведений, которые древние люди оставляли на стенах пещер. Археологиня Иззи Вишер с коллегами изучала палеолитические рисунки в пещерах на севере Испании. Некоторым из них по 40 000 лет. И выяснилось, что они нередко включают в себя природные особенности стен самой пещеры в изображенных на них формах.

Объяснение этого звучит так: люди смотрели на пространство вокруг себя в мерцающем свете костра и выступ стены и тень, которую он отбрасывал, казался им спиной бизона. И это могло вдохновлять их на то, чтобы дорисовать, например, все остальное животное.

"Однако, хотя наше исследование показало, что парейдолия действительно оказала определенное влияние на пещерных художников, это было не всегда так, что дало нам увлекательное представление о творчестве этих ранних художников", – говорится в заявлении Вишер. Она предположила, что это искусство является частью "творческого диалога" со стенами пещеры. Древние люди черпали в ее формах, трещинах, изгибах и углублениях вдохновение для творчества. И потом из этих творческих экспериментов развилась вся живопись.

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