На Марсе нашли удивительный 'камень-зебру', который может пролить свет на прошлое Красной планеты

На Марсе нашли полосатый камень, не похожий на те, что были найдены здесь раньше. Ученые предполагают, что "камень-зебра" может пролить свет на прошлое Красной планеты.

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Таинственный камень обнаружил марсоход NASA Perseverance Mars. Первоначальные измерения предполагают, что находка может быть вулканического происхождения, пишет Space.com.

"Проезжая ничем не примечательной галечной местностью, члены команды заметили вдали камень с намеками на необычную текстуру", – говорится в заявлении NASA.

Полосатый камень, получивший название "замок Фрейя", был найден в кратере Езеро, где, по мнению ученых, когда-то было озеро. И именно в этом месте ученые надеются найти остатки древней инопланетной жизни.

Однако группа ученых встревожена находкой. Ведь 20-сантиметровый камень "не похож ни на один из камней кратера Езеро, найденных раньше, и ни на один другой из всего Марса", говорят исследователи.

Ученые предполагают, что найденный отломок является изверженной или метаморфической породой. Вполне возможно, что сочетание магматических и метаморфических процессов могло создать его полосы. Ведь магматические горные породы образуются, когда раскаленная расплавленная порода кристаллизуется и затвердевает.

По словам экспертов, метаморфические породы значительно изменяются в результате внешних факторов, таких как тепло, давление или богатое минералами окружение.

"Мы надеемся, что, продолжая двигаться в гору, Perseverance встретит следы этого нового типа породы, чтобы можно было получить более детальные измерения", – говорит команда ученых.

Исследователи надеются, что находка может дать свежие данные о старинных типах горных пород, которые были раскопаны во время мощного удара, сформировавшего кратер Езеро 3–3,7 миллиарда лет назад.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марсоход NASA Perseverance Mars нашел возможные признаки древней жизни на Красной планете.

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