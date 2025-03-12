На Луне впервые в истории появилась мобильная связь, но на звонок Nokia никто не ответил
Компании Nokia и Intuitive Machines создали первую сотовую сеть на Луне. Однако на их звонок никто из спутника Земли не ответил.
Причиной производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей назвал существенные ограничения по мощности. Их в компании увязали с ориентацией солнечных панелей аппарата Athena после посадки, отмечает на своем сайте Nokia.
Представители Nokia сообщили об успешном запуске первой сети на Луне в рамках миссии Intuitive Machines IM-2 в районе южного полюса единственного природного спутника Земли.
Компания отметила успешное тестирование основных аспектов работы сети. Речь также идет о передаче оперативных данных на наземную станцию Intuitive Machines и центре управления полетами Nokia на Земле.
Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о посадке американским посадочным модулем Athena компании Intuitive Machines на лунную поверхность. Путь от Земли к спутнику составлял примерно семь дней.
Однако частный зонд Athena рухнул на бок во время неудачной посадки. Компания официально объявила о преждевременном завершении миссии, ведь апарат упустил возможность заряжаться от солнечных панелей и выполнять поставленные на него задачи.
"В исследовании космоса есть большие и маленькие успехи. Мы поставили и развернули первую сотовую сеть на Луне, и мы невероятно гордимся результатами, которых мы достигли, несмотря на очень сложные обстоятельства", – сказал президент Bell Labs Solutions Research в Nokia Тьерри Э. Кляйн.
"Если бы модули наших устройств работали, когда была включена сеть в коробке, все признаки говорят о том, что мы смогли бы совершить первый в истории мобильный звонок на Луне", – добавил он.
Ранее OBOZ.UA писал, что космический аппарат Athena приземлился на Луну, но кое-что пошло не по сценарию.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!