На Луне впервые в истории появилась мобильная связь, но на звонок Nokia никто не ответил

Компании Nokia и Intuitive Machines создали первую сотовую сеть на Луне. Однако на их звонок никто из спутника Земли не ответил.

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Причиной производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей назвал существенные ограничения по мощности. Их в компании увязали с ориентацией солнечных панелей аппарата Athena после посадки, отмечает на своем сайте Nokia.

Представители Nokia сообщили об успешном запуске первой сети на Луне в рамках миссии Intuitive Machines IM-2 в районе южного полюса единственного природного спутника Земли.

Компания отметила успешное тестирование основных аспектов работы сети. Речь также идет о передаче оперативных данных на наземную станцию Intuitive Machines и центре управления полетами Nokia на Земле.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о посадке американским посадочным модулем Athena компании Intuitive Machines на лунную поверхность. Путь от Земли к спутнику составлял примерно семь дней.

Однако частный зонд Athena рухнул на бок во время неудачной посадки. Компания официально объявила о преждевременном завершении миссии, ведь апарат упустил возможность заряжаться от солнечных панелей и выполнять поставленные на него задачи.

"В исследовании космоса есть большие и маленькие успехи. Мы поставили и развернули первую сотовую сеть на Луне, и мы невероятно гордимся результатами, которых мы достигли, несмотря на очень сложные обстоятельства", – сказал президент Bell Labs Solutions Research в Nokia Тьерри Э. Кляйн.

"Если бы модули наших устройств работали, когда была включена сеть в коробке, все признаки говорят о том, что мы смогли бы совершить первый в истории мобильный звонок на Луне", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический аппарат Athena приземлился на Луну, но кое-что пошло не по сценарию.

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