Космический аппарат Athena приземлился на Луну, но что-то пошло не по сценарию. Видео

Частный зонд Athena от Intuitive Machines приземлился у южного полюса Луны, но, вероятнее всего, рухнул на бок при посадке. Пока команда миссии еще пытается уточнить, в каком положении находится пятиметровый аппарат.

Видео дня

В настоящее время известно о "невертикальном положении" модуля. Однако Athena посылает сигналы на Землю и производит электроэнергию на лунной поверхности, что свидетельствует о том, что она не разбилась, пишет Space.com.

Как и было запланировано, Athena приземлился вечером 6 марта в регионе Монс Мутон на южном полюсе Луны, говорят представители компании Intuitive Machines. Однако посадка не являлась идеальной.

Еще не диагностированная проблема, возникшая после спуска роботизированного космического модуля, привела к тому, что он остался в "неправильном положении", пишет TheGuardian. Представители компании сообщили, что не знают, как неудачное приземление могло повлиять на работу Athena и ее полезную нагрузку, хотя сигнал от модуля поступает.

Генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус сказал, что не может поверить, что и второй аппарат компании неудачно сел на Луну.

Это дежавю связано с тем, что в феврале прошлого года лунный аппарат компании из Хьюстона Odysseus совершил первую в истории частную посадку на спутник Земли. Однако при спуске космический модуль прибыл слишком быстро, сломав одну из ног и опрокинувшись на бок. Такое положение помешало ему "общаться" с Землей.

Стив Альтемус предположил, что, очевидно, подобная передряга случилась и с Athena. Тем не менее, компания Intuitive Machines и эксперты NASA пытаются выяснить, смогут ли они начать работу на Луне с учетом неправильного положения модуля.

Ранее OBOZ.UA писал, что японский аппарат SLIM неожиданно оказался на Луне вверх дном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!