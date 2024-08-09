На Луне хотят построить 'уличные фонари': они будут выше Статуи Свободы

Ученые, специализирующиеся на астрономии, хотят превратить Луну в первый внеземной объект, где будут созданы условия для проживания людей. Важнейшим фактором, который станет основой комфортабельного существования, ученые считают освещение. Участники американского проекта LUNARSABER планируют установить на спутнике нашей планеты фонари выше Статуи Свободы.

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Создание этих объектов играет немаловажное значение в будущем освоении космического тела, ведь один день на Луне равноценен двум неделям на Земле, сообщает Live Science. Такая разница во времени характерна и для ночей небесного объекта, низкая температура которых представляет угрозу для исследователей.

Ученые планируют разработать фонари, высотой 100 метров, которые будут одновременно источником света и солнечными батареями. В представительстве LUNARSABER объясняют, массивные столбы смогут накапливать излучение центральной звезды нашей планетной системы в течение лунного дня, которую превратят в энергию для озарения территории ночью. Источником света будут служить гигантские прожекторы.

Астрономы отметили, что высота будущих фонарей важна не только для возможности исследовать большое количество территории, но и надежной фиксации камер и устройств связи. Каждый объект будет оснащен адаптерами питания, которые будут использоваться для потенциальной инфраструктуры, а в дальнейшем могут превратиться в первую электросеть на Луне.

Несмотря на то, что проект находится на ранних стадиях разработки, инженеры создали автоматизированную систему, с помощью которой каждый фонарь самостоятельно достигнет необходимой высоты благодаря свернутой ленте цилиндрических труб.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что учёные предложили создать лунное биохранилище как "запасной вариант" для жизни на Земле.

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