На древней свалке в Турции обнаружили 2000 фрагментов бронзовых статуй. Фото

Археологи в Турции совершили чрезвычайное открытие. На древней свалке эксперты отыскали примерно 2000 фрагментов ценных бронзовых статуй.

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В древнем городе Метрополис, который также называют "Городом Матери", где с 1990 года продолжаются раскопки, ученые обнаружили доказательства многих цивилизаций, от древнейших поселений позднего неолита до классических времен, от эллинистического периода до римского, византийского и османского периодов. Однако исследователи не надеялись найти ценные фрагменты артефактов периода поздней античности в районе, который, вероятно, служил "древней свалкой", пишет Arkeonews.

Профессор Сердар Айбек, под руководством которого проходят раскопки, заявил, что бронзовые фрагменты статуй были найдены в углу помещения, в свалке, откуда детали разбирали для плавления.

"Мы обнаружили около 2000 фрагментов бронзовой статуи. Это чрезвычайные открытия даже для нашей сферы работы", – сказал Айбек, пояснив, что находки включают элементы эллинистического статуи и фигуры римской эпохи.

"В позднюю античность, когда мифологические верования были оставлены в пользу монотеистических религий, а христианство стало господствующим в регионе, бронзовые статуи мифологической и более ранних эпох были демонтированы", – отметил профессор Сердар.

Археологи предполагают, что значительная часть статуй была переплавлена для чеканки монет. Что делает это открытие еще более удивительным, поскольку это доказательства практики переработки, достигающей более тысячелетия.

Кроме фрагментированных статуй, на месте раскопок археологи обнаружили квадратные и прямоугольные бронзовые пластины, которые, вероятно, использовались для отливки и ремонта статуй. Это значит, что во время расцвета Метрополис мог служить центром для создания или ремонта бронзовых статуй, предполагают исследователи.

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