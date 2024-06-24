В Чехии обнаружили уникальный доисторический курган с могилами: археологи показали фото

Археологи обнаружили уникальное погребальное сооружение с могилами в Восточной Чехии. Предполагают, что это самый длинный в Европе доисторический курган.

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Ученые впервые обнаружили "удлиненный трапециевидный желоб" во время дорожных работ. Курган, обнаруженный на трассе будущей автомагистрали у села Догалице, имеет длину около 190 метров и максимальную ширину 15 метров, пишет Arkeonews.

"Найденный удлиненный трапециевидный желоб – это типичное сооружение для древнего кургана, известного как длинный курган. Длина этого желоба, как и кургана в общей сложности, составляет 190 м, что делает его одним из самых длинных достопримечательностей такого рода во всей Центральной Европе", – говорится в сообщении кафедры археологии Университета Градец Кралове в Facebook.

Курганы относятся к эпохе энеолита, культуры вороночных стаканов (3800-3350 гг. до н. э.), и именно в этот период на этой территории впервые возникают погребальные комплексы, частью которых являются курганы. По предварительным подсчетам, могилам и кургану вокруг не менее 5300 лет. Однако более точный возраст уникальной находки будет установлен после лабораторного анализа.

Археологам также удалось раскопать вход в курган, сохранившийся в виде ямы и желоба. Однако самое главное, что удалось обнаружить два центральных захоронения, в которых содержались лица, для которых, вероятно, и был построен такой гигантский курган, а также 28 дополнительных захоронений.

"Первое центральное захоронение – могила с внутренней ямочной конструкцией, состоящая из желобов на длинных сторонах и отверстий под столбы по углам. Тело здесь лежит на левом боку, лицом к северу. Второе центральное захоронение – могила была без внутренней конструкции, тело тоже лежало на левом боку", – описывают находку археологи.

Вблизи центральных захоронений было обнаружено несколько предметов. В одной могиле найдены обломки керамики, в другой – четыре кремневых наконечника стрел и кремневое лезвие.

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