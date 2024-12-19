Мощный чип Willow помог Google получить доступ к параллельным вселенным: что говорят ученые

В Google утверждают, что революционный квантовый чип под названием Willow может доказать существование параллельных вселенных. По словам физиков, американская компания совершила квантовый скачок в науке.

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Такие убеждения появились тогда, когда Willow за пять минут решил сложнейшую вычислительную задачу. Современным суперкомпьютерам потребовалось бы 10 септильонов лет для ее решения, пишет TheSun.

Руководитель и основатель команды Google Quantum AI Хартмут Невен назвал производительность квантового чипа "потрясающей". Он сказал, что сверхскоростной результат – для взлома которого другому суперкомпьютеру понадобилось бы больше, чем возраст Вселенной – "подтверждает мысль о том, что квантовые вычисления происходят во многих параллельных вселенных".

Дэвида Дойча из Оксфордского университета также выдвинул теорию о том, что прорывное развитие квантовых вычислений подтвердит "интерпретацию многих миров" квантовой механики. То есть это включает в себя существование мультивселенной.

В отличие от традиционных компьютеров, использующих 0 и 1, квантовые компьютеры возлагаются на бесконечно меньшие биты, называемые кубитами, сообщает TechCrunch. Они обрабатывают информацию с молниеносной скоростью, что позволяет потенциально решать невероятно сложные сдачи.

По словам ученых, задачи, которые мог бы решить Willow, вышли бы за рамки возможностей традиционных вычислительных машин. Хартмут Невен отмечает, что их чип менее подвержен ошибкам, чем другие квантовые компьютеры. Ведь эксперты нашли способ снизить вероятность сбоев.

В Google заявили, что нашла способ объединить кубиты чипа Willow так, чтобы уровень ошибок снижался при увеличении количества кубит. Компания также сообщила, что может исправлять ошибки в реальном времени, что является ключевым шагом в практическом использовании квантовых машин, пишет Nature.

Научный писатель Итан Сигел раскритиковал утверждение Google о параллельных вселенных, заявив, что успех квантовых компьютеров не обязательно доказывает существование мультивселенной. "Вы можете заставить квантовую механику работать отлично, как физически, так и математически, не вводя даже одной параллельной вселенной", – подчеркнул он.

Несмотря на это, Сигел сказал, что его поразили невероятные технологические достижения Google, которые, по его словам, являются действительно замечательным шагом вперед в мире квантовых вычислений.

Эксперты считают, что революционный квантовый компьютер Google может помочь ученым в решении самых актуальных проблем Земли – в открытии нового лекарства, разработке более эффективных аккумуляторов для электромобилей и ускорении прогресса в термоядерном синтезе и новых альтернативах энергии.

"Многие из будущих приложений, изменяющих правила игры, невозможно будет реализовать на классических компьютерах; они ждут, чтобы их разблокировали с помощью квантовых вычислений", – отметил Хартмут Невен.

Профессор Винфрид Хенсингер из Сассекского центра квантовых технологий назвал достижение Willow "очень важной вехой" в области квантовых компьютеров.

Ранее OBOZ.UA писал, что Google создал чип, который "может быть в более миллиарда раз быстрее" самых быстрых суперкомпьютеров.

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