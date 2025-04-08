Могли ли люди и динозавры одновременно жить на Земле: ответ ученых

Идея о том, что люди и динозавры когда-то обитали на Земле одновременно, выглядит скорее как сюжет для фантастического фильма, чем реальность. Но, несмотря на это, значительная часть людей в ХХІ веке все еще верит в сосуществование древних рептилий и Homo sapiens. Соцопросы свидетельствуют: подобные представления не только популярны, но и имеют глубокие корни в религиозных убеждениях и культурных мифах.

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Исследование YouGov в 2015 году показало: 27% американцев считают, что люди и динозавры вероятно существовали одновременно. Почему такая точка зрения противоречит науке, рассказало издание Iflscience.

Что влияет на такие представления

Одним из ключевых факторов являются религиозные убеждения. Среди респондентов, отождествляющих себя с так называемыми "рожденными сверху" христианами, 56% верят, что люди и динозавры жили на Земле одновременно. Для сравнения, среди тех, кто не относится к этой категории, только 22% придерживаются такого мнения, а 51% его отрицают.

Причиной этого разрыва является популярность концепции молодой Земли среди некоторых верующих – идея, что планете не более 6–10 тысяч лет, как это трактуется в буквальном чтении Библии.

А что говорит наука

С научной точки зрения, сосуществование людей и динозавров абсолютно невозможно.

Земля сформировалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, в то время как нептичьи динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад, по основной гипотезе – во время массового мелово-палеогенового вымирания, вызванного падением гигантского астероида в районе полуострова Юкатан.

Люди появились значительно позже: род Homo сформировался примерно 2,5–3 миллиона лет назад, а Homo sapiens – наш современный вид – возник всего 200–300 тысяч лет назад. Соответственно, людей и динозавров разделяет более 60 миллионов лет эволюции.

Эти выводы основываются на данных окаменелостей, стратиграфии, радиометрической датировке, палеоклимате и эволюционной биологии, то есть на целой совокупности независимых научных методов.

А как насчет птичьих динозавров

Единственное "окошко" для тех, кто хочет сказать, что динозавры и люди все же существуют одновременно – это птицы. Да, современные птицы – потомки пернатых теропод-динозавров. Систематика Aves, включающая всех современных птиц, фактически является единственной ветвью динозавров, пережившей массовое вымирание.

Итак, технически курица, ястреб или даже голубь – это современные динозавры. И в этом смысле, да, мы живем с динозаврами рядом. Но, согласитесь, большинство опрошенных в 2015 году вряд ли имели в виду именно это, когда говорили о сосуществовании с динозаврами.

Следовательно, люди и классические динозавры не могли жить на Земле одновременно. Эту идею опровергают как временные рамки, так и объективные научные данные. Однако факт существования птиц как потомков динозавров позволяет ученым метафорически сказать: динозавры никуда не исчезли полностью – они летают прямо над нами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в австралийской школе нашли следы динозавров, живших 200 миллионов лет назад.

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