Модный и научный прорыв: ученые планируют создать кожу из ДНК динозавра

Динозавры эволюционировали, чтобы выживать в экстремальных условиях — условиях, с которыми наша планета снова начинает сталкиваться из-за ускоренных изменений климата. Это подтолкнуло команду исследователей создать "материалы следующего поколения", выращенные в лаборатории с использованием ДНК динозавров.

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Как сообщает The Telegraph, группа ученых из Великобритании объявила о планах вырастить кожу динозавра — в частности Тиранозавра Рекса — используя реконструированную ДНК из ископаемых остатков.

Если эксперимент удастся, к концу года на рынке могут появиться уникальные аксессуары из кожи доисторических рептилий. Проект возглавили компании Lab-Grown Leather и The Organoid Company, уже имеющие опыт в создании тканей из вымерших видов. Их цель – создать 100% натуральный материал без использования синтетических примесей или животной сыворотки.

Ключом к проекту стала возможность реконструировать белковую структуру коллагена из ископаемых образцов T-Rex. Хотя ранее считалось, что ДНК динозавров не способна храниться в десятки миллионов лет, последние открытия доказали обратное. Исследователи смогли извлечь фрагменты белка из окаменелостей, что позволило смоделировать полную последовательность коллагена – основы кожаной ткани.

Благодаря современным методам геномного редактирования эта последовательность интегрируется в специально разработанную клеточную линию. Таким образом, лабораторная кожа сможет воспроизвести структуру кожи T-Rex без надобности в искусственных наполнителях.

Отличительной чертой проекта является его нравственная часть – выращенная кожа полностью животного происхождения, но созданная без ущерба для живых существ. Lab-Grown Leather уже прославилась своей методикой, имитирующей естественные биохимические сигналы, заставляя клетки выстраиваться в структуры, подобные коже, без использования искусственных каркасов. Это позволяет получить материал, одновременно прочный, долговечный и полностью биологический. Если эксперимент завершится успешно, кожевенные изделия из динозавра появятся на полках модных бутиков уже в конце года.

Проект получил поддержку от VML — нидерландской инновационной студии, известной своими экспериментами по воспроизведению пищи из ДНК вымерших животных, таких как мамонты. Их опыт использования миоглобина шерстистого мамонта стал важным вдохновением нового биоматериала. Ученые считают, что кожа T-Rex будет иметь чешуйчатую структуру, подобную современным рептилиям, что придаст ей уникальный вид. По словам участников проекта, главная идея состоит в том, чтобы объединить биологию прошлого с технологиями будущего, создавая роскошные материалы нового поколения.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Британии нашли поле со следами динозавров, живших на Земле более 160 миллионов лет назад.

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