Млекопитающие вышли на сушу до того, как астероид уничтожил динозавров: новое открытие

Ключевым событием, коренным образом изменившим жизнь на Земле, считается падение астероида Чискулуб 66 миллионов лет назад. Именно на него во многом (хотя и не полностью) возлагают "вину" за вымирание динозавров и начало эры господства на суше млекопитающих.

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Однако результаты нового исследования указывают на то, что доисторические млекопитающие могли начать движение к выходу на сушу задолго до столкновения нашей планеты с астероидом Чискулуб. Как пишет издание Interesting Engineering, работа ученых Бристольского университета, опубликованная в журнале Paleontology, нашла доказательства того, что древние виды млекопитающих начали адаптироваться к более наземному образу жизни еще за несколько миллионов лет до катастрофы.

Исследователи изучили окаменевшие фрагменты костей конечностей плацентарных и сумчатых млекопитающих, найденных в западной части Северной Америки. "Уже было известно, что растительная жизнь изменилась к концу мелового периода, и цветочные растения, известные как покрытосеменные, создали более разнообразную окружающую среду на земле", – напомнила ведущий автор работы Кристин Джанис из Школы наук о Земле Бристольского университета.

Кости конечностей, с которыми работали ученые, содержат следы моделей движения, которые можно количественно проанализировать и сравнить с современными млекопитающими. В отличие от большинства ученых, полагавшихся на полностью неповрежденные скелеты, чтобы вывести модели движения древних млекопитающих, это исследование стало одним из первых, опирающихся на мельчайшие фрагментарные кости для отслеживания изменений у млекопитающих за определенный промежуток времени.

Исследователи собрали статистическую информацию из баз данных музеев Нью-Йорка, Колорадо и Калгари. Они имели целью проанализировать крохотные окаменевшие кости и изучить изменения локомоторного поведения млекопитающих со временем.

По словам профессора Джанис, растительная среда обитания была важнее для хода эволюции млекопитающих мелового периода, чем любое влияние динозавров. Исследователи сосредоточились на фрагментах суставов костей млекопитающих, группы, включающей современных сумчатых и плацентарных. Однако они не анализировали более примитивных млекопитающих, таких как многобугорчатые, из-за различий в структуре их скелета. "Мы давно знаем, что суставные поверхности длинных костей млекопитающих могут нести полезную информацию об их способе передвижения, но я думаю, что это первое исследование, в котором такие мелкие элементы костей используются для изучения изменений в зооценозе, а не только отдельных видов", – сказала Джаннис.

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