Мальчики-близнецы. Древняя ДНК раскрыла неожиданные детали жертвоприношений майя

Древний народ майя, населявший южную часть Мексики, издавна известен большим количеством жертвоприношений. Недавние археологические исследования подземной пещеры Чичен-Ицы, одного из поселений племени, открыли новое захоронение, образовавшееся в результате традиционных ритуалов. Главными жертвами обрядов стали мальчики, которые имели родственные связи.

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По словам Родриго Баркера, исследователя отдела археогенетики Института эволюционной антропологии Макса Планка, одним из самых неожиданных аспектов открытия стало наличие в захоронении однояйцевых близнецов. Это разрушило древний миф, что главными жертвами ритуалов были девушки, пишет CNN.

Остатки представителей народа майя археологи обнаружили в пещере для хранения воды поселения Чичен-Ица. С помощью ДНК исследователям удалось определить пол и примерный возраст 64 человек, большинством которых были мальчики. Биоархеолог и профессор Автономного университета Юкатана, Вера Тислер отметила, что почти всем детям, которые стали жертвами обрядов было от 3 до 6 лет, а четверть из них имела родственные связи.

К тому же археологи нашли в погребении остатки четырех близнецов, которые могли иметь особое духовное значение, ведь среди представителей майя существовала легенда о "Героях-братьях", которые спустились в подземный мир, чтобы отомстить за смерть отца.

"Мне странно видеть здесь членов семьи, учитывая огромную продолжительность месторождения, которое, как подтверждено радиоуглеродной датировкой, использовалось около 500 лет, в течение которых эти тела медленно накапливались", – рассказала Вера Тислер.

Исследователи Института эволюционной антропологии Макса Планка не нашли никаких подтверждений тому, как происходили ритуальные жертвоприношения, ведь на остатках тел не было заметных повреждений. Однако дополнительный анализ изотопов углерода и азота в костях показал, что большинство особей имели одинаковый рацион питания в течение длительного времени.

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