Майя пломбировали зубы драгоценными камнями: ученые нашли доказательство. Фото

Исследование изолированного моляра из коллекции университета Франсиско Маррокина в корне изменило представление об уровне медицины в Мезоамерике. Ранее считалось, что инкрустация зубов драгоценностями была исключительно декоративной практикой, присущей только видимой части улыбки.

Однако обнаружение жадеитовой пломбы на заднем жевательном зубе свидетельствует о глубоких анатомических знаниях и попытках древних врачей решать функциональные проблемы, пишет La Brújula Verde. Этот случай стал первым подтвержденным фактом вмешательства в ткани зуба, расположенного не в переднем ряду.

Открытие подчеркивает техническую изощренность цивилизации майя, которая значительно опередила свое время в вопросах оральной хирургии.

Жадеит в моляре

Исследованный объект – первый нижний моляр левой стороны, относящийся к доиспанскому периоду. В самом центре жевательной поверхности ученые обнаружили идеально подогнанную вставку из зеленого камня, скорее всего, жадеита. Этот материал имел чрезвычайно высокую ценность в культуре майя.

Важной особенностью является то, что камень расположен вровень с поверхностью зуба, что позволяло человеку свободно жевать, не испытывая дискомфорта. Это свидетельствует о том, что древний мастер точно рассчитал глубину и форму отверстия.

Доказательства прижизненной операции

Для анализа внутренней структуры зуба без его повреждения ученые использовали конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ). Сканирование показало наличие кальцификации в пульповой камере непосредственно под местом вмешательства. Такие отложения минералов являются биологической реакцией живой ткани на травму, вызванную сверлением. Это окончательно опровергает версию, что камень могли вставить после смерти в ритуальных целях. Анализ также позволил установить возраст пациента – это был молодой человек 24-30 лет.

Поскольку моляр не видно во время разговора или улыбки, версия о чисто декоративной функции отпадает. Ученые выдвинули гипотезу, что инкрустация могла быть лечебной пломбой. Возможно, врач сначала удалил пораженную кариесом ткань, а затем "запечатал" полость драгоценным камнем, используя природные антибактериальные смолы в качестве цемента. Такой подход указывает на существование терапевтической стоматологии, направленной на сохранение зуба и прекращение боли.

Хотя сверление зубов встречалось в различных древних культурах, использование жадеита для пломбирования жевательных зубов является уникальным явлением. Это открытие демонстрирует, что майя экспериментировали с методами лечения, которые выходили далеко за пределы социального статуса или стандартов красоты. Возможно, такие процедуры были частью более широкой, но до сих пор не задокументированной медицинской практики. Даже без полного археологического контекста, этот маленький зеленый камень является мощным свидетельством научного прогресса цивилизации, которая исчезла тысячу лет назад.

OBOZ.UA писал на днях об обнаружении в Египте круглого храма с уникальными архитектурными решениями.

