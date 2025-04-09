Генетически модифицированный гибрид: ученые со всего мира скептически восприняли реинкарнацию февраль из "Игры престолов"

Научный мир не разделяет восторга по поводу "возвращения" вымершего лютоволка, изображенного на свежей обложке журнала Time. Специалисты скептически утверждают, что это не доисторический хищник, а генетически модифицированный серый волк.

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Американская компания Colossal Biosciences заявила, что вывела троих волчат – Ромула, Рема и Халиси – используя древнюю ДНК и "умелую генную инженерию". Этот ныне вымерший вид, возможно, наиболее известен своей вымышленной ролью в "Игре престолов", однако он действительно существовал более 10 000 лет назад. Об этом сообщает BBC News.

Несмотря на громкие заголовки, ученые настаивают, что эти животные не являются настоящими представителями вымершего вида и не являются лютоволками. Зоолог Филипп Седдон из Университета Отаго объяснил, что это "генетически модифицированные серые волки" с некоторыми внешними признаками этого древнего волка.

Тем временем эксперты указали на важные биологические отличия между волком на обложке Time и лютоволком, который бродил и охотился во время последнего ледникового периода.

Палеогенетик Ник Роуленс отметил, что ДНК доисторического волка, извлеченная из окаменевших останков, настолько повреждена, что ее невозможно использовать для полноценного клонирования. Он сравнил ее с "перегретой в духовке на 500 градусов", то есть сильно расщепленной и непригодной для прямого воспроизведения.

"Древняя ДНК похожа на то, если бы вы поместили свежую ДНК в духовку на 500 градусов на ночь. Она получается раздробленной – как осколки и пыль", – сказал Роуленс. "Вы можете реконструировать, но этого недостаточно, чтобы делать с ним что-нибудь другое".

Он добавил, что команда Colossal использовала отдельные фрагменты древнего генетического кода и новую технологию синтетической биологии, чтобы модифицировать клетки серого волка. Модифицированные эмбрионы имплантировали домашним собакам, и все трое волчат с белым мехом, массивным черепом и внешнюю, приближенную к древнему волку, появились на свет через кесарево сечение. Сейчас они находятся на закрытой территории площадью 2000 акров на севере США, под наблюдением компании. При этом палеогенетик подчеркнул, что это гибрид, а не чёткая копия вымершего вида.

"Серый волк является ближайшим живым родственником лютоволка, они генетически очень похожи, поэтому мы нацелились на последовательности ДНК, которые приводят к чертам лютоволка, а затем отредактировали клетки серого волка... Затем мы клонировали эти клетки и создали наших лютоволков", — рассказала биология Бет Шапиро.

Доктор Роуленс подчеркнул, что, несмотря на внешнее сходство, эти волки не являются настоящим восстановлением вымершего вида, потому что это "совсем другой вид, чем серые волки". По его словам, Colossal сравнил геномы лютоволка и серого волка, и из примерно 19 000 генов они определили, что 20 изменений в 14 генах дали им февраль.

"Если мы начнем думать, что можно вернуть все утраченное, – сказал он, – это может обесценить важность сохранения природы сегодня".

Компания Colossal обнародовала свои усилия по использованию подобных передовых генетических методов для возвращения вымерших животных, включая шерстистого мамонта и тасманийского тигра.

Как сообщал OBOZ.UA, компания генной инженерии Colossal Biosciences объявила о рождении трех волков с генами вымершего вида. Это первый успешный случай применения технологии так называемого "де-вымирания" в пределах млекопитающих.

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