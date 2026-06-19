Лунная пыль может хранить "руины" цивилизаций инопланетян: ученый раскрыл подробности

У человечества практически нет шансов обнаружить какую-либо другую, внеземную цивилизацию, и тем более установить с ней контакт. Гораздо больше шансов обнаружить техносигнатуры ( четкие признаки развитых цивилизаций за пределами Земли) каких-то уже "мертвых" цивилизаций. Причем для этого лучшим местом является наша собственная Солнечная система, и ближайший сосед нашей планеты – Луна.

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По крайней мере, так считает оксфордский астрофизик Брайан К. Лаки. А аргументирует свою точку зрения учёный историей нашей Земли.

Пример Земли

SETI, программа по поиску внеземных сигналов, надеялась получить из-за пределов Солнечной системы любые сигналы в виде радиоволн.

Однако даже на Земле наше собственное "окно" для отправки радиосигналов в космос длилось всего 100 лет, и уже сейчас человечество активно устраняет большинство таких модулированных широкополосных сигналов, пытаясь улучшить собственную коммуникационную инфраструктуру. Поэтому, если даже наша собственная цивилизация не заботится о поддержании тех минимальных целенаправленных трансляций для гипотетических инопланетян, которые мы создавали всего 50 лет назад, есть ли смысл ожидать такой деятельности от них?

Астрофизик Брайан К. Лаки считает, что нет, и что гораздо больше шансов найти так называемые "пассивные техносигнатуры". Ведь "руины чужих цивилизаций" буквально не требуют ухода и могут сохраняться миллиарды лет.

Что нужно искать

В целом учёный делит такие пассивные техносигнатуры на три категории. Это диффузоры (рассеиватели), окультеры и отражения.

Окултеры можно было бы заметить по мерцанию, похожему на движение экзопланеты, но всё же отличающемуся от него. Отражения же излучают гигантские зеркала, способные фокусировать или отражать звездный свет на протяжении тысяч световых лет, проявляясь в виде аномальных "отражений линзы" вблизи своей звезды. Диффузоры рассеивают свет почти изотропно, создавая слабый сигнал, который может отражать необычный цвет или поляризацию.

Каждая из этих сигнатур не требует постоянного активного участия со стороны своих создателей.

Цивилизации, по мнению астрофизика, также могли бы создать так называемый "рой Дайсона" (гипотетическое астроинженерное сооружение с относительно тонкой сферической оболочкой большого радиуса со звездой в центре; такое сооружение цивилизация могла бы создать для максимально возможного использования энергии звезды и/или для решения проблемы жизненного пространства).

При чем здесь Луна

Пока что ученые не наблюдали в космосе действующий "рой Дайсона" (это считается аргументом в пользу гипотезы об отсутствии разумной жизни за пределами Земли). Однако здесь, как и с программой SETI на Земле, возможно, что инопланетяне создали такое космическое сооружение, но отказались от его использования.

В этом случае компоненты "роя Дайсона" без ухода за ними будут сталкиваться и образовывать то, что Брайан К. Лаки называет "технозернами", измельченными до состояния пыли.

Солнечная система не является неподвижной относительно Млечного Пути. Она регулярно проходит сквозь межзвездное вещество, часть которого может состоять из "технозерен". Таким образом, если такая пыль попала в Солнечную систему, причем даже миллиарды лет назад, она однозначно присутствует на Луне ( и на других "неактивных" космических объектах небольших размеров, "работающих" в космосе как пылесосы).

То есть ученые должны исследовать лунную пыль в поисках инопланетных техносигнатур.

Однако Брайану К. Лаки следует поторопиться. Как сообщал OBOZ.UA, NASA уже объявила о радикальном изменении стратегии освоения Луны. Вместо создания и развития орбитальной станции Lunar Gateway американское космическое агентство теперь планирует создать полноценную базу непосредственно на поверхности спутника Земли.

Причём реализация проекта займёт около семи лет. То есть есть вероятность, что уже через десятилетие вместо инопланетных "технозёрен" лунная пыль будет хранить мусор землян.

Также напомним, что NASA приняло решение разрешить астронавтам брать в космос современные смартфоны. Речь идет об использовании актуальных моделей устройств непосредственно во время космических полётов.

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