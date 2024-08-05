Лучший робот для поиска воды на Луне может не улететь в космос: NASA заявило о нехватке финансирования

Луноход под названием Volatiles Investigating Polar Exploration Rover или просто VIPER был разработан для поиска льда на спутнике Земли. Однако из-за проблем с финансированием, NASA объявило, что отменяет планы отправить работу на Луну.

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Космическое агентство потратило полмиллиарда долларов и три года на разработку VIPER. По словам экспертов, этот аппарат может иметь решающее значение для американских месячных амбиций, поэтому нужно искать пути его запуска в космос, пишет CNN.

По информации NASA, VIPER, весом 430 килограммов, предназначен для исследования южного полюса Луны, чтобы найти водяной лед. Это ключевой ресурс, который можно будет превратить в питье для астронавтов или даже ракетное топливо. Это могло бы способствовать планам NASA создать постоянное поселение на Луне в рамках Artemis. Однако из-за нехватки финансирования, путешествие работа-исследователя пока отменено.

VIPER может не увидеть Луну

Коммерческие космические компании пытаются подать предложения в NASA, предлагая пути спасения проекта. В Конгрессе циркулирует петиция с более чем 4500 подписями с просьбой восстановить VIPER.

По словам ученых, хотя это не единственный проект под руководством NASA, направленный на поиск воды на Луне до прибытия астронавтов, VIPER является одним из лучших. В то время как другие проекты включают спутники, дистанционно собирающие данные, или застойное бурение, этот луноход предназначен для блуждания по поверхности Луны, сбора данных об определенных ресурсах и копании почвы, где это необходимо.

Пути решения проблемы

По мнению экспертов, в настоящее время будущее проекта может разворачиваться тремя путями. Во-первых, законодатели вмешаются и прикажут NASA таки запустить луноход. Во-вторых, VIPER, в который NASA уже инвестировало 450 миллионов долларов, могут разобрать и продать на запчасти. И третий вариант – какая-нибудь коммерческая компания могла бы выкупить работа и вложить немного денег, чтобы спасти новаторский автомобиль.

По данным Planetary Society, которое внимательно следит за тем, как может развиваться программа VIPER, в NASA обратились многие компании с вариантами возможного решения этой проблемы. Однако в космическом агентстве пока это не комментируют.

Соучредитель и главный технический директор компании Intuitive Machines Тим Крейн сказал, что VIPER "по сути готов, и его впереди ждет еще небольшое количество тестов".

Согласно предложению Intuitive Machines, он будет использовать новую, увеличенную версию своего посадочного модуля Nova-C под названием Nova-D, чтобы доставить VIPER на поверхность Луны уже в конце 2026 или в середине 2027 года. Чтобы добиться этой цели, Intuitive Machines придется привлечь собственные средства, чтобы завершить последние штрихи VIPER перед стартом.

NASA и его коммерческие партнеры уже подсчитали, что луноход требует примерно 100 миллионов долларов дополнительных инвестиций – преимущественно для тестирования и наземных систем для поддержки полета – прежде чем он будет готов отправиться к Луне. И Тим Крейн сказал, что считает это "хорошей цифрой". Но, по его словам, если Intuitive Machines возьмет на себя контроль за марсоходом, то компания договорится с NASA о сокращении этих расходов.

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