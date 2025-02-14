Ломкие ногти, раздутый живот, кожа в пятнах: ИИ показал, что может произойти с телом, если спать менее 7 часов

Врачи постоянно напоминают, что взрослому человеку нужно спать не менее 7 часов. Компания Simba, занимающаяся разработкой технологий сна, использовала искусственный интеллект (ИИ), чтобы выявить физические последствия нарушения сна.

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Страшные изображения зрительно показывают, что может произойти с человеческим телом, если спать меньше нормы. Эксперты отмечают, что кожа может покрываться пятнами, раздувается живот и ногти становятся ломкими, пишет DailyMail.

"Недостаток сна не просто утомляет вас – он проявляется по всему телу. Когда сон нарушен, сниженное кровообращение приводит к тому, что кожа выглядит бледной и теряет бодрость, лишая ее природного блеска и жизненной силы", – сказала заместитель генерального директора благотворительного партнера Simba – The Sleep Charity Лиза Артис.

"Кроме того, когда вы недосыпаете, уровень кортизола – гормона стресса – повышается, обостряя воспалительные заболевания кожи, ухудшая такие состояния, как экзема и псориаз, что приводит к раздражению, покраснению и зуду", – добавила эксперт.

Чтобы создать изображение, исследователи опросили 2175 взрослых людей относительно их привычек ко сну, физическому здоровью и внешнему виду. И передали ответы в бот искусственного интеллекта, который воплотил в жизнь эффект сна более и менее семи часов в сутки.

Из опрошенных, кто сказал, что не высыпается каждую ночь, 15 процентов чувствовали ломкость ногтей, а 24 процента сказали, что у них чувствительная кожа. Изображения показывают, что прежде всего именно на коже появляются признаки недосыпания.

Тревожно, что общие симптомы кожи включали экзему (16 процентов), псориаз (7 процентов) и тусклый цвет кожи (10 процентов), сообщили исследователи.

"Ночью кожа работает сверхурочно, чтобы регенерировать и восстанавливаться. Во время отдыха кровоток усиливается, поддерживая его естественные процессы обновления и способствуя здоровому виду лица", – объяснила Лиза Артис.

По словам ученых, бессонница может увеличить риск накопления лишних килограммов. Опрос показал, что 26 процентов невысыпающихся людей имеют избыточный вес, а 32 процента испытывают вздутие живота.

"Во время сна организм балансирует такие гормоны, как грелин и лептин, которые контролируют чувство голода и насыщения", – пояснила Артис.

"Без должного отдыха уровень грелина резко возрастает, заставляя людей испытывать чувство голода, тогда как уровень лептина снижается, уменьшая чувство сытости. Этот гормональный дисбаланс вызывает переедание, особенно тягу к высококалорийной сладкой пище", – добавила ученая.

Исследования показали, что отдых и терморегуляция тесно связаны. "Потеря сна может ухудшить способность тела контролировать и регулировать свою внутреннюю температуру, вызывая колебания и дискомфорт в руках и других конечностях", – отметили специалисты.

Ранее OBOZ.UA ранее писал, что ученые подтвердили удивительное влияние сна на мозг: он очищается от токсинов.

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