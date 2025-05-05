Кто влюбляется быстрее – мужчины или женщины? Ученые нашли ответ

Чувство любви может случиться с каждым в любой момент его жизни и полностью изменить ее. Но новые исследования по психологии показывают, что мужчины начинают ощущать его быстрее женщин

Видео дня

Как пишет издание Science Alert, группа исследователей из Австралии и Новой Зеландии изучила данные опроса 808 взрослых. Участники были в возрасте от 18 до 25 лет и все они описали себя как влюбленных на момент проведения исследования. По словам биологического антрополога Адама Боде из Австралийского национального университета (ANU), родом опрошенные были из 33 стран в Европе, Северной Америке и Южной Африке.

"Нас больше всего интересует, влияет ли биологический пол на возникновение, развитие и выражение романтической любви", – сказал он. Вопросы, используемые в исследовании, были всеобъемлющими: они охватывали время и интенсивность влюбленности, количество раз, когда участники влюблялись, и насколько они были одержимы своими партнерами.

После определенной статистической обработки данные показали, что мужчины в среднем, как правило, влюблялись примерно на месяц раньше женщин. Вероятно, так случалось из-за того, что с точки зрения общества на мужчинах лежит бремя проявления привязанности, чтобы привлечь партнера, предполагают исследователи.

Согласно исследованию, мужчины влюбляются чуть чаще женщин, но чуть менее преданы в отношениях. Женщины, как правило, больше времени проводили, навязчиво думая о своем партнере, и были немного романтичнее в своей любви.

Мужчины также более склонны влюбляться до того, как отношения стали "официальными". Так 30 процентов участников исследования мужского пола сообщили о таком своем проявлении. В то время как среди женщин об аналогичном заявили менее 20 процентов опрошенных.

"Это первое исследование, изучающее разницу между женщинами и мужчинами, испытывающими романтическую любовь, с использованием относительно большой кросс-культурной выборки", — говорит Боде. Он также назвал его результаты первым убедительным доказательством того, что женщины и мужчины отличаются в некоторых аспектах романтической любви.

Команда также проработала цифры, учитывая дополнительные факторы, которые могут влиять на наши чувства любви, включая возраст и соотношение мужчин и женщин в стране каждого участника. Большинство выясненных при исследовании различий таким образом были сокращены, но все еще сохранились. Хотя отличия в преданности исчезли.

Ученым также удалось прийти к некоторым интересным выводам о гендерном равенстве. Оказалось, что в странах, где этот показатель выше, люди влюблялись реже, проявляли меньшую преданность и были менее одержимы своими партнерами, в общем и целом.

Это свидетельствует о том, что социальные нормы также влияют на наши чувства любви, как и эволюционное давление необходимости найти партнера и сохранить наш вид — то, что исследователи стремятся исследовать дальше. "Романтическая любовь недостаточно изучена, учитывая ее важность в формировании семьи и романтических отношений, ее влияние на культуру и ее предполагаемую универсальность", – говорит Боде. "Мы хотим помочь людям понять ее", - добавил он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько времени нужно на формирование новой привычки с точки зрения науки. Оказывается, распространенное мнение о 21 дне – это миф.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.