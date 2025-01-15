Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил одну из самых первых гигантских сверхновых, когда-либо видевших

С помощью космического телескопа Джеймса Вебба (JWST) астрономы обнаружили одну из самых далеких и, следовательно, самых древних сверхновых звезд, когда-либо видевших. Этот взрыв, всколыхнувший космос примерно через 2 миллиарда лет после Большого взрыва, ознаменовал смерть именно такой гигантской звезды.

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Сверхновые звезды в ранней Вселенной происходили по-разному. Особенно, когда взорвавшаяся звезда была звездным монстром, масса которого в 20 раз превышала массу Солнца. Эта сверхновая, обнаруженная в рамках программы JWST "Углубленное глубокое внегалактическое исследование" (JADES), может помочь ученым добавить больше деталей к космической картине звездной жизни и смерти, которую они сейчас строят, пишет Space.

Сверхновая, обозначенная как AT 2023adsv, вспыхнула около 11,4 миллиарда лет назад в массивной ранней галактике. Интересно, что этот звездный взрыв может несколько отличаться от сверхновых, недавно произошедших в нашей Вселенной. В частности, высокоэнергетический взрыв, похоже, был слишком сильным.

"Первые звезды значительно отличались от современных звезд. Они были массивны, горячи, и у них были поистине гигантские взрывы", – объясняет исследователь Научного института космического телескопа (STScI) Дэвид Култер. Также ученый добавил, что они не могут знать, сколько сверхновых найдет JWST, но эта находка может помочь им продвинуться к началу этих первых звезд и надеяться увидеть их взрывы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил рекордное количество звезд в далекой галактике.

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