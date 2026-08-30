Конец света наступит 13.11.2026? В сети вспомнили предсказания ученых

13 ноября 2026 года человечеству якобы грозит "конец света" – именно эта дата в последнее время вновь стала появляться в сети. Ее не придумали современные прорицатели или авторы конспирологических теорий.

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Эта дата действительно фигурировала в научной работе, опубликованной более 60 лет назад. Однако ее истинный смысл гораздо менее апокалиптичен, сообщает Daily Mail.

Откуда взялась дата 13 ноября 2026 года

В 1960 году австрийский физик и кибернетик Хайнц фон Ферстер вместе с исследователями П. М. Морой и Л. В. Амио опубликовал в журнале Science статью с провокационным названием "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года".

Ученые проанализировали исторические оценки численности населения Земли за период почти в две тысячи лет. Их заинтересовала тенденция: человечество увеличивалось не просто быстро – время, необходимое для очередного удвоения населения, постепенно сокращалось.

Исследователи создали математическую модель и продлили полученную кривую в будущее.

Результат оказался впечатляющим: примерно в конце 2026 года формула приводила численность населения к математической бесконечности.

Именно эту точку авторы и назвали "Doomsday" – "Судным днём".

Означает ли это настоящий конец света?

Нет. Исследование не предсказывало ни гибели человечества 13 ноября, ни глобальной катастрофы, ни столкновения с астероидом, ни какого-либо другого события, которое должно уничтожить Землю.

"Бесконечное количество людей" физически невозможно. Фактически результат показывал момент, в котором математическая модель переставала иметь смысл.

Если бы темпы, отмеченные учеными в исторических данных, продолжались без каких-либо изменений, интервал между удвоениями населения становился бы все меньше и в конечном итоге приблизился бы к нулю.

В реальном мире этого произойти не может. Поэтому дата 13 ноября 2026 года была скорее математической "точкой перелома", а не прогнозом гибели человечества.

Почему расчет казался убедительным

Для своей работы ученые собрали более двух десятков оценок населения Земли, охватывающих период от начала нашей эры до конца 1950-х годов. Использование данных по всему человечеству, а не по отдельным странам, позволяло уменьшить влияние миграции, локальных войн и других региональных событий.

После статистической обработки полученная формула достаточно хорошо описывала историческую динамику населения. Именно поэтому исследователи решили проверить, что произойдет, если продолжить эту тенденцию дальше.

Но хорошее соответствие прошлым данным ещё не означает, что модель способна точно предсказать далекое будущее.

Что пошло не так с прогнозом

Главная проблема заключается в том, что темпы прироста населения не остались такими, какими были в середине XX века.

После стремительного роста в XX веке глобальные темпы прироста начали замедляться. Во многих странах рождаемость значительно снизилась, а демографическая ситуация стала совсем иной, чем та, на которой строили свои расчёты авторы работы 1960 года.

Поэтому предположение о постоянном ускорении роста населения просто не оправдалось.

На момент публикации исследования на Земле проживало чуть более 3 млрд человек. Сегодня население планеты превышает 8 млрд, однако к математической "бесконечности", которую давала старая формула, человечество, конечно, не приблизилось.

Расчеты имели большую погрешность

Есть еще одна деталь, которую часто упускают в громких публикациях о "конце света 13 ноября".

Рассчитанная дата не была столь точной, как может показаться из названия статьи. Математическая оценка имела погрешность примерно в несколько лет. Таким образом, конкретное число и месяц скорее делали заголовок эффектным, чем обозначали какое-то гарантированное событие.

Кроме того, если ту же формулу применить в обратном направлении на очень большой временной отрезок, она также начинает давать физически невозможные результаты. Это еще раз демонстрирует ограничения такого способа прогнозирования.

Почему о прогнозе вновь вспомнили именно сейчас

Причина проста: 13 ноября 2026 года приближается, а необычное название старой научной работы идеально подходит для громких заголовков.

Из-за этого спустя более полувека математический эксперимент вновь превратился в "пророчество о конце света".

На самом деле бояться 13 ноября из-за исследования фон Ферстера нет оснований. Работа интересна прежде всего как пример того, насколько убедительно математическая модель может описывать прошлое – и в то же время насколько ошибочными могут быть результаты, если бесконечно переносить старые тенденции в будущее.

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