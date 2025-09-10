Как возникла жизнь на Земле: ученые выдвинули новую впечатляющую версию

Жизнь на нашей планете — одна из самых больших загадок, которая волнует человечество на протяжении веков. Ученые выдвигают множество версий, но окончательного ответа пока нет.

Новые исследования позволяют предположить, что Земля в далеком прошлом могла быть непригодной для существования живого. Впрочем, столкновение с небесным телом размером с Марс могло кардинально изменить ход событий.

Именно после этого космического удара, по словам исследователей, на нашей планете появились необходимые для жизни вещества. Эта гипотеза открывает новое видение процессов, происходивших более 4 миллиардов лет назад, отмечает издание Live Science.

Тейя — планета, подарившая жизнь

Согласно научным данным, Земля на раннем этапе была бесплодной пустошью. Ситуация изменилась после столкновения с Тейей — протопланетой, которая принесла на нашу планету летучие вещества. Речь идет о водороде, углероде и других химических элементах, которые считаются строительными блоками жизни. Поскольку вблизи Солнца условия были слишком горячими для образования этих веществ, их появление на Земле возможно только благодаря объекту из отдаленных регионов Солнечной системы.

Исследователи под руководством Паскаля Крутташа из Бернского университета использовали химические модели, анализ метеоритов и земных горных пород, чтобы воссоздать события первых миллионов лет существования Земли. Они пришли к выводу, что именно Тейя могла стать источником жизненно важных элементов, без которых зарождение биосферы было бы невозможным.

Вода и другие "подарки" космического столкновения

Кроме органических соединений, Тейя, вероятно, доставила на Землю значительные запасы воды. Это подтверждают результаты другого исследования, которое базировалось на моделировании процессов в недрах нашей планеты. Ученые предполагают, что именно во время космического удара вода могла попасть в земную мантию, где частично сохраняется до сих пор.

Эти данные заставляют по-новому взглянуть на уникальность нашей планеты. Ведь если жизнь на Земле стала возможной благодаря исключительному стечению обстоятельств, то вероятность ее существования на других экзопланетах может быть значительно ниже, чем считалось ранее.

Выводы исследователей подчеркивают, что благоприятные условия для жизни не являются автоматическим следствием формирования планеты. Напротив, для этого требуется ряд уникальных космических событий. Именно поэтому Земля может быть особым исключением в масштабах Вселенной.

