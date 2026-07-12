Когда температура на Земле достигнет +65: ученые спрогнозировали гибель всех растений

Земля не останется вечно цветущей зеленой планетой, к которой мы привыкли. По мере старения Солнца его яркость и мощность будут неуклонно расти, что приведет к необратимому нагреву нашей планеты.

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Ученые "заглянули" на два миллиарда лет вперед и сделали неутешительные прогнозы. Свои исследования Джейкоб Хакк-Мисра и Эрик Вольф опубликовали в научном журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Солнечный перегрев и критический порог

Выводы ученых оказались более оптимистичными, чем предыдущие прогнозы: сложная растительная жизнь способна продержаться на Земле гораздо дольше, чем считалось ранее, но финал для нее все равно предрешен.

Мощность Солнца не постоянно и со временем оно излучает все больше энергии. Расчеты показывают, что примерно через 1,87 миллиарда лет наша планета будет получать почти на 20% больше солнечного тепла, чем сегодня.

Этот процесс будет развиваться постепенно. Через 1,68 миллиарда лет средняя глобальная температура поверхности Земли превысит 50 градусов по Цельсию, что станет губительным для большинства наземных растений.

Через 1,87 миллиарда лет средняя температура планеты достигнет около 65 градусов. При таком экстремальном термическом стрессе даже самые выносливые виды наземной флоры потеряют способность к фотосинтезу и погибнут, что неизбежно разрушит все зависящие от них пищевые цепочки.

Исчезновение углекислого газа

Существует и другой вариант развития событий, при котором растения вымрут даже раньше, чем наступит критическая жара. Причина кроется в естественном механизме Земли, которая связывает углекислый газ из атмосферы и фиксирует его в горных породах.

С одной стороны, это сдерживает парниковый эффект, с другой лишает флору "топлива" для жизни. Через 1,35 миллиарда лет уровень углекислого газа может упасть до 10 частей на миллион (ppm). В таких условиях классические растения, использующие фотосинтез, окажутся на грани выживания.

Чуть дольше смогут продержаться наиболее устойчивые виды и некоторые водные растения, способные усваивать растворенный в воде бикарбонат. Они способны продолжать фотосинтез даже при критическом уровне углекислого газа.

Конец океанов и предел биосферы

Гибель растительности совпадет с моментом, когда Земля начнет безвозвратно терять свои водные запасы. Из-за колоссального тепла начнется массовое испарение океанов.

Водяной пар поднимется в верхние слои атмосферы, где под воздействием жесткого солнечного излучения его молекулы будут расщепляться, а освободившийся водород – улетучиваться в космическое пространство.

По прогнозам ученых, максимальный предел существования растительной жизни наступит примерно через 2 миллиарда лет, когда планета окончательно лишится океанов.

OBOZ.UA ранее писал о прогнозах ученых относительно судьбы планеты Земля в случае гибели Солнца.

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