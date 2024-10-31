Китай впервые показал свою суперсовременную космическую станцию Tiangong изнутри. Фото и видео

Члены экипажа "Шэньчжоу-18" Е Гуанфу, Ли Сун и Ли Ганьсу провели семи минутную экскурсию по своему временному жилью. Орбитальный форпост гораздо роскошнее Международной космической станции (МКС).

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В основном модуле, где астронавты производят большую часть своего времени, расположен центр управления. Также там есть некоторые домашние удобства, такие как небольшой обеденный стол, микроволновка, холодильник и дозатор воды. Здесь астронавты наслаждаются едой, изготовленной по заказу, во время своего примерно шестимесячного пребывания, пишет The Sun.

У каждого астронавта есть собственное спальное место, которое удивительно вместительно и имеет окно-иллюминатор, из которого открывается захватывающий вид на Землю. Станция гораздо более комфортна и удобна для астронавтов за соседний МКС, где экипаж привязывается к стенам в спальных мешках. Правда, Тяньгун рассчитан на размещение не более трех астронавтов, тогда как на МКС обычно одновременно проживает семь человек.

Тяньгун имеет два сегмента орбитальной лаборатории, которые называются "Менгтянь" и "Вэньтянь", где астронавты успешно выращивают несколько растений помидоров черри и салата. Есть также отсеки, где астронавты проверяют влияние микрогравитации на растения и животных.

Астронавты должны регулярно заниматься физическими упражнениями во избежание потери плотности костной ткани в результате микрогравитации, которая снимает нагрузку с их мышц и костей. Около 2,5 часов в день, шесть дней в неделю, тратится на тренировки в космосе.

Напомним, 30 октября Китай запустил на орбиту корабль "Шэньчжоу-19" : астронавты пробудут в космосе 6 месяцев и проведут 86 экспериментов. Они заменят экипаж Шэньчжоу-18, которые передадут управление новоприбывшим и будут готовиться к возвращению на Землю. Их прибытие домой запланировано на 3 ноября в зону посадки Дунфэн у космодрома Цзюцюань.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что астронавтов МКС предупредили об экстренной эвакуации из-за трещин в российском модуле.

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