Китай запустит 'искусственное солнце' к 2050 году: что это такое

Государственная атомная компания Китая сообщает, что к 2050 году страна может запустить "искусственное солнце". Поднебесная готовится использовать ядерный синтез для производства энергии к указанному сроку.

Видео дня

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), которая руководит экспериментальным устройством под названием "искусственное солнце", может начать коммерческую эксплуатацию своего первого проекта по производству электроэнергии примерно через пять лет после демонстрационной фазы, которая начнется примерно в 2045 году. Это важно, ведь эта технология будет работать без вредных выбросов, пишет Bloomberg.

Китай недавно усилил свои амбиции относительно достижения ядерного синтеза, процесса, с помощью которого Солнце и другие звезды генерируют энергию и считается почти бесконечной формой чистой энергии, говорят ученые.

Известно, что это трудно реализовать стабильным и удобным способом, и только нескольким странам, таким как США, Россия и Южная Корея удалось сломать основы добычи энергии.

К 2030 году Китай намерен опередить США и Францию как владелец крупнейшего в мире парка реакторов. С момента дефицита электроэнергии в 2022 году ежегодно добавляется около 10 новых реакторов и страна продолжит этот темп до 2030 года, чтобы достичь климатических целей, сообщает CNNC.

Известно, что на пути к поставленным целям Китайская национальная ядерная корпорация в прошлом году образовала отраслевой альянс и создала новую национальную термоядерную компанию China Fusion Corp.

По словам ученых, было привлечено около 1,75 млрд юаней ($240 миллионов) инвестиций от CNNC и Zhejiang Zheneng Electric Power Co. для передовых устройств токамак, используемых магнитными полями для ограничения и контроля перегретой плазмы для производства энергии без выбросов или значительных радиоактивных отходов.

Заместитель генерального директора CNNC Синь Фэн подчеркнул, что компания также планирует увеличить производство своих собственных конструкций для обычных ядерных реакторов разделения и небольших модульных реакторов в течение следующих пяти лет.

В то же время немецкий стартап под названием Proxima Fusion объявил о своей концепции дизайна коммерческой термоядерной установки Stellaris с целевым подключением к сети до 2030-х годов, пишет Hackaday.

Следует отметить, что это предполагает конструкцию стелларатора, главным преимуществом которой является присущая стабильность плазмы, избегание режима содержания и проблем плотности по Гринвальду, которые несут проблему токамакам.

Ранее OBOZ.UA писал, что китайское "искусственное солнце" установило рекорд на пути производства термоядерной энергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!