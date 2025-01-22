Китайское 'искусственное солнце' установило рекорд на пути производства термоядерной энергии

Реактор ядерного синтеза в Китае, который называют "искусственным солнцем", побил собственный рекорд по сохранению сверхгорячей плазмы. Это приблизило человечество к почти неограниченной чистой энергии.

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Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) термоядерного реактора поддерживал стабильный, очень замкнутый цикл плазмы – высокоэнергетического четвертого состояния материи – в течение 1066 секунд. Это более чем вдвое превысило его предыдущий самый лучший показатель с 403 секундами, пишет LiveScience.

По словам ученых, реакторы ядерного синтеза называют "искусственным солнцем", поскольку они генерируют энергию подобно солнечной – путем слияния двух легких атомов в один тяжелый атом с помощью тепла и давления.

Поскольку Солнце оказывает гораздо большее давление, чем земные реакторы, ученые компенсируют это с помощью температур, которые во много раз выше солнечных, отмечают эксперты.

Известно, что ядерный синтез предлагает потенциал неограниченного источника энергии без выбросов парниковых газов или большого количества ядерных отходов. Однако ученые работают над этой технологией более 70 лет, но она не прогрессирует настолько быстро, чтобы стать практическим разрешением климатического кризиса.

Исследователи ожидают, что термоядерный синтез человечество получим в течение следующего десятилетия, но это может занять гораздо больше времени.

По словам ученых, новый рекорд EAST не сразу станет началом того, что называют "Священным Граалем" чистой электроэнергии, но это шаг к возможному будущему, когда термоядерные электростанции будут производить электроэнергию.

Эксперты объясняют, что EAST – это реактор с магнитным содержанием или токамак, предназначенный для непрерывного горения плазмы в течение длительного времени.

Реакторы, подобные этому, никогда не достигали зажигания, являющегося точкой, когда ядерный синтез создает собственную энергию и поддерживает собственную реакцию. Но новый рекорд является шагом к поддержке длительных ограниченных плазменных петель, которые будущие реакторы понадобятся для производства электроэнергии, надеются ученые.

"Устройство термоядерного синтеза должно работать стабильно с высокой эффективностью в течение тысяч секунд, чтобы обеспечить самоподдерживаемую циркуляцию плазмы, которая критическая для непрерывного производства электроэнергии будущих установок термоядерного синтеза", – сказал директор Института физики плазмы Сонг Юньтао.

EAST является одним из нескольких реакторов ядерного синтеза во всем мире, но все они потребляют гораздо больше энергии, чем производят, говорят специалисты.

Известно, что Китай является частью программы Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), в которой участвуют десятки стран, включая США, Великобританию, Японию, Южную Корею и Россию.

Интересно, что на юге Франции строится реактор ITER, содержащий самый мощный в мире магнит, однако он заработает не раньше 2039 года. ITER будет экспериментальным инструментом, предназначенным для создания устойчивого термоядерного синтеза для исследовательских целей, но может проложить путь для термоядерных электростанций.

Ранее OBOZ.UA писал, что космические солнечные электростанции могут изменить будущее Земли.

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