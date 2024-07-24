Как зигзаг: жираф с искривленной шеей был замечен в Южной Африке. Фото

В Южной Африке заметили жирафа с зигзагообразной шеей. Что стало причиной такого искажения пока неизвестно.

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Молодой жираф из Национального парка Крюгер случайно попал в объектив камеры. Исследователи предполагают, возможно, животное пережило сломанную шею или имело серьезную болезнь, пишет LiveScience.

Тревел-блогер Линн Скотт сделала фотографии жирафа во время экскурсии по дикой природе в ЮАР и выложила их на своей странице в Facebook. "В то время он стоял неподвижно и очень мало двигался", – сказала блогер. Линн также добавила, что рейнджер, который вел экскурсию, "не был слишком озабочен" недостаточной подвижностью бедного животного.

Комментаторы соцсети предположили, что у жирафа, возможно, сломана шея. Однако эксперты говорят, что доказательств поддержки этой гипотезы недостаточно.

"Это, безусловно, очень скрученная шея. Однако без рентгенограмм, подтверждающих, что кость была сломана, мы бы назвали жирафа сильным кривошиим", – сказала ветеринар и координатор здравоохранения в неправительственной организации Giraffe Conservation Foundation Сара Фергюсон.

Кривошея – это деформация шеи врожденного или приобретенного происхождения. Это может стать следствием сна в неправильной позе, грыже межпозвонковых дисков, переломе костей, сокращении мышц и инфекции спинного мозга.

Фергюсон рассказала, что видела ранее примеры подобного состояния жирафов в зоопарках и дикой природе в Замбии, Кении и Уганде. Однако случай в ЮАР является самым тяжелым из других.

Есть факты, что в прошлом дикие жирафы выживали со сломанными шеями. К примеру, в 2015 году фотографы дикой природы заметили взрослого самца жирафа с такой же зигзагообразной шеей в национальном парке Серенгети в Танзании. Эта особь сломала себе шею во время стычки с самцем-соперником.

Однако, предполагать, что именно потасовка с другим жирафом является причиной деформированной шеи у животного с ПАВ неуместно. Ведь судя по имеющимся фотографиям, эта особь, вероятно, совсем юный жираф и слишком молод для размножения и драк за территорию и самок.

Поэтому для уяснения этой ситуации нужны дальнейшие исследования.

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