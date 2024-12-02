Ученые обнаружили новый вид людей с огромными головами: они бродили по Китаю и вымерли 200 000 лет назад

Ученые нашли новый вид людей с огромными головами под названием Homo juluensis. К этим нашим предкам входят таинственные группы, такие как денисовцы – древние родственники человека, история которых до сих пор окутана загадками.

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Homo juluensis жили около 300 000 лет назад в Восточной Азии небольшими группами. Они охотились на диких лошадей, производили каменные орудия труда и, возможно, обрабатывали шкуры животных, прежде чем исчезнуть примерно 200 000 лет назад, пишет IflScience.

Профессор Кристофер Дж. Баэ из Гавайского университета изучает предков людей по всей Азии более 30 лет. Его недавнее исследование помогает объяснить путаницу относительно разных типов древних человекоподобных видов, сосуществовавших в регионе во время позднего среднего и начала позднего плейстоцена – примерно 300 000-50 000 лет назад, пишет Phys.org.

По словам исследователей, Homo juluensis имели большую форму головы, размеры которой были значительно больше, чем у неандертальцев и Homo sapiens, отмечает The Jerusalem Post.

Ученые предполагают, что новый вид включал загадочных денисовцев – популяцию, известную благодаря найденным нескольким останкам в Сибири и откопанных окаменелостей в Тибете и Лаосе. По словам ученых, будут проведены дополнительные исследования, чтобы проверить эту связь, основанную на сходстве между челюстями и зубами.

Благодаря новому открытию Кристофер Дж. Баэ и его исследовательская группа создали более четкую систему для сортировки и понимания этих древних окаменелостей человека из Китая, Кореи, Японии и Юго-Восточной Азии.

"Это исследование объясняет окаменелости гоминид, которые, как правило, включали все, что нельзя легко отнести к Homo erectus, Homo neanderthalensis или Homo sapiens. Хотя мы начали этот проект несколько лет назад, но не ожидали, что сможем предложить новый вид предка человека", – подчеркнул профессор Баэ.

По словам ученых, эта работа важна, потому что помогает ученым понять сложную историю эволюции человека в Азии, восполняя некоторые пробелы в понимании наших древних родственников.

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