Как выглядит из космоса самый большой айсберг в мире: появились уникальные фото со спутника

Самый большой в мире айсберг, который называется A23a, расположен в Южной Атлантике. Благодаря фотографии со спутника Sentinel-3 люди теперь знают, как он выглядит из космоса.

Видео дня

Фото опубликовали на странице Центра наблюдения за Землей Европейского космического агентства (ESA) в Х. Площадь A23a – примерно 3460 кв. км, то есть он вдвое больше Большого Лондона.

Сейчас этот айсберг находится в 73 км от острова Южная Джорджия.

"На изображении видно, как меньшие глыбы льда плавают рядом с айсбергом, от которого медленно начали откалываться части", – говорится в сообщении.

A23a – это большой айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. Долгие годы айсберг оставался сцепленным с морским дном, но в 2020 году началось его движение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появились спутниковые снимки, как самый большой в мире айсберг A-23a сел на мель в Южной Атлантике. Он остановился после извилистого путешествия более чем в 2000 километрах через море Скотия, также известного как "аллея айсбергов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!