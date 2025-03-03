Как выглядел на самом деле Моцарт: современные технологии воспроизвели лицо 'бога музыки'

Несмотря на то, что Вольфганга Амадея Моцарта называют "богом музыки", его внешний вид до сих пор был окутан тайной. Однако современные технологии воспроизвели лицо выдающегося австрийского композитора и музыканта-виртуоза.

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Ученые реконструировали лицо Моцарта за его черепом. И перед зрителями впервые за 230 лет предстал как живой гигант западной музыки, пишет DailyMail.

Известно, что Вольфганг Амадей Моцарт скончался 5 декабря 1791 года. Однако скелет одного из популярнейших классических композиторов бесследно исчез.

"Никаких земных останков Моцарта не сохранилось, кроме нескольких жалких портретов, из которых нет двух одинаковых", – написал в 1962 году музыковед Альфред Эйнштейн.

В 1801 году старый венский могильник случайно выкопал череп, который, как предположили, мог принадлежать выдающемуся композитору.

Ведущий автор нового исследования, бразильский 3D-дизайнер, специализирующийся на судебно-медицинской реконструкции Сисеро Мораис сказал, что узнал о черепе случайно, когда участвовал в другом проекте.

"Наша команда более десяти лет работает над лицами, время от времени помогая группам криминалистов полиции и постоянно реконструируя исторических персонажей. В ходе предварительных исследований мы случайно обнаружили, что есть череп, который приписывают Моцарту", – рассказал 3D-дизайнер.

"Состояние черепа оказалось хорошим, хотя нижняя челюсть не была включена, а некоторые зубы отсутствовали. Но можно было реконструировать их и восстановить весь череп с помощью статистических данных и анатомической согласованности", – добавил эксперт.

Сисеро Мораис отметил, что международная команда специалистов использовала маркеры толщины мягких тканей, позволивших получить представление о границах кожи на лице, а также спроектировали нос, уши и губы.

"Для дополнения данных мы также использовали технику анатомической деформации, настроив главу виртуального донора в соответствии с параметрами черепа, приписываемого Моцарту", – подчеркнул исследователь.

"После скрещивания всех данных мы получили базовый бюст, который завершили размещением волос и одежды согласно ссылкам того времени", – добавил Сисеро.

Мораес также отметил, что самый известный портрет Моцарта, пера Барбары Крафт, был написан в 1819 году – через 28 лет после смерти композитора. Однако новая реконструкция удачно шла к двум портретам, сохранившимся еще при жизни композитора.

Одним из них был незавершенный портрет Джозефа Ланге, около 1783 года, который жена Моцарта, Констанция, описывала как "на сегодняшний день наилучшее его сходство". Другим – эскиз Дорис Сток 1789 года.

После того, как мы закончили бюст, сравнили его с изображением на портретах. И это оказалось совместимо с обеими работами", – подытожил Сисеро Мораис.

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