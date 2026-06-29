Как римляне строили ровные дороги без современных технологий: раскрыт секрет

Более 2000 лет назад римские инженеры сумели создать разветвленную сеть дорог, многие из которых и сегодня поражают своей прямолинейностью. Новое объяснение историков и археологов раскрыло, какие геодезические приборы помогали строителям достигать такого результата без современных технологий.

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Об этом говорится в материале Live Science, в котором собраны комментарии историков и археологов, исследующих римскую дорожную сеть. Одна из них, исследовательница Института археологии имени Василе Парвана Адриана Панаите, отметила: "Римские дорожники последовательно использовали три инструмента: диоптру, грому и хоробат".

Как проектировались дороги

Римская империя построила транспортную систему, простиравшуюся через Европу, Северную Африку и часть Ближнего Востока. Она обеспечивала быстрое передвижение войск, развитие торговли и связь между провинциями. Некоторые магистрали, такие как Аппиева дорога, соединявшая Рим с портом Брундизи, простирались более чем на 500 километров, и значительные их участки были почти идеально прямыми.

Подобные примеры встречаются и за пределами современной Италии. Например, дорога Стейн-стрит в южной Англии, соединявшая Лондон с Чичестером, также сохранила длинные прямые участки. Не менее показательными были и римские дороги на Ближнем Востоке, среди которых прибрежная дорога от Антиохии до территории современной Газы.

В то же время ученые отмечают, что далеко не все дороги римляне прокладывали с нуля. Доцент Университета Цинциннати Марион Крузе пояснил, что дорожная сеть часто включала старые пути, существовавшие ещё до прихода римлян. По его словам, она "впитала в себя дороги многих разных обществ и государств".

Основные инструменты

Когда возникала необходимость строить новую дорогу, инженеры использовали специальные геодезические приборы. Одним из них была диоптра. Хотя археологи до сих пор не нашли ни одного такого экземпляра во время раскопок, древние тексты и исследования историков позволяют воссоздать её конструкцию.

Диоптра имела подставку и приспособление для прицеливания в виде трубки. Именно через неё землемер мог смотреть на удалённую точку, не отвлекаясь на посторонний свет. Это позволяло точнее определять направление будущей дороги.

Еще одним важным инструментом был хоробат – длинная деревянная балка на ножках, которая помогала определять горизонтальные плоскости и перепады высоты местности. По оценкам исследователей, её длина могла достигать примерно шести метров. Впрочем, как и в случае с диоптрой, ни один оригинальный экземпляр не сохранился, поэтому точный способ использования остаётся предметом научных исследований.

Самый важный прибор

Однако самым главным инструментом римских землемеров исследователи называют грому. Археолог Кембриджского университета Джозеф Льюис пояснил, что именно она была основным прибором мензоров – специалистов, занимавшихся измерением земель и планированием маршрутов.

Грома состояла из вертикального столба, на вершине которого крепилась крестообразная конструкция. К концам перекладин подвешивали небольшие грузики на шнурах. Такая система позволяла точно определять прямые углы и строить длинные прямолинейные участки.

По словам Льюиса, несколько землемеров работали одновременно. Один из них определял направление, а остальные перемещали свои приборы до тех пор, пока все точки не выстраивались в одну линию. После этого специалисты оценивали рельеф и, при необходимости, корректировали маршрут, чтобы обойти крутые склоны, найти удобное место для переправы через реку или соединить уже существующие поселения.

Не всё так просто

В то же время историки отмечают, что единой универсальной технологии строительства дорог во всей Римской империи не существовало. Марион Крузе отметил, что империя занимала огромную территорию и существовала на протяжении многих веков, поэтому методы могли меняться в зависимости от времени и местности.

К работам также привлекались различные группы людей. Профессор Университета Северной Каролины Ричард Талберт рассказал, что дороги строили солдаты, рабы, в частности военнопленные, а также местные жители, которых привлекали к общественным работам. Для более сложных задач, например строительства мостов, вероятно, нанимали оплачиваемых мастеров.

Несмотря на распространенное мнение о том, что все римские дороги были абсолютно прямыми, это не совсем соответствует действительности. Классический археолог Орхусского университета Том Брюгманс пояснил, что римляне действительно стремились прокладывать прямые маршруты там, где это позволял рельеф. Но в горных районах или на сложной местности дороги неизбежно становились извилистыми.

По словам Брюгманса, будущие исследования могут показать, что в целом римские дороги были менее прямыми, чем современные автомобильные трассы. Ведь нынешние дороги проектируются с учетом скоростного движения транспорта, которому требуются плавные повороты.

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