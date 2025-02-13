Как растения выживают в экстремальных условиях Антарктики: украинские ученые приблизились к разгадке тайны
Украинские ученые приблизились к разгадке тайны, как цветочным растениям Антарктики удается выживать в экстремальных условиях. Оказывается, им в этом помогают бактерии, обитающие внутри них.
Проектом "Исследование роли эндофитных бактерий в повышении адаптивности антарктических сосудистых растений" руководила украинская биолог и полярник Евгения Прекрасная. Подробностями исследований она поделилась на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook.
По словам ученых, в Антарктике есть два вида цветковых (сосудистых) растений: антарктический щучник и жемчужина. Они выживают и распространяются при низких температурах и значительном ультрафиолетовом излучении.
Ученых заинтересовало, как растениям в этом суровом климате удается выживать. В ходе исследований выяснилось, что им в этом помогают бактерии, которые есть внутри них.
"Нам удалось выяснить, что часто эти симбиотические бактерии улучшают состояние растений при более низких, более стрессовых температурах. В некоторых условиях бактерии активизировали гены, способствующие росту растений (например, синтеза трегалозы или триптофана), непосредственно внутри растений", – отметила биолог Евгения Прекрасная.
Бактерии также влияют на количество вторичных метаболитов внутри растений (например, фенолов, флавоноидов или гликозидов), которые обладают антиоксидантной функцией и так помогают растению преодолевать стресс, говорят эксперты.
В ходе анализа было установлено, что некоторые симбиотические бактерии оказывают влияние и на функционирование фотосинтетического аппарата растений.
По словам ученых, это исследование сделало научное сообщество более близким к открытию "суперсили" антарктических растений, которое в будущем можно будет использовать в пользу человечества.
OBOZ.UA ранее писал, что Антарктида зазеленела из-за глобального потепления: растительный покров увеличился более чем в 10 раз.
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