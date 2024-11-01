Как пара залитых кровью глаз: NASA зафиксировало слияние галактик. Фото и видео

Два мощных космических телескопа – Джеймса Уэбба и Hubble объединились, чтобы получить изображения спиральных галактик, известных как IC 2163 и NGC 2207. Слияние этих двух космических объектов на фото NASA выглядит как пара залитых кровью глаз.

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Пара галактик расположена на расстоянии примерно 80 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большого Пса. По данным исследователей, галактики находятся в процессе столкновения и слияния в один и этот процесс будет длиться около миллиарда лет, пишет Space.com.

Слияние галактик – длительный процесс, подчеркивают ученые. Это не простой бум, а скорее танцы, где галактики кружат друг вокруг друга, прежде чем наконец-то сойтись в одно целое. Интересно, что NGC 2207 и IC 2163 уже прошли друг мимо друга, миллионы лет назад, а теперь они снова крутятся, пишет ScienceAlert.

На изображениях из телескопов обе галактики имеют заметную спиральную структуру и их объединяет взаимное тяготение. Это взаимодействие влечет загорание обеих галактик с образованием звезд, говорят астрономы.

Посмотрите глубоко на эти галактики. Они выглядят так, будто кровь течет через верхнюю часть свободного от плоти лица. Долгое, ужасное "взгляд" их жгучих глаз, похожих на сердцевины, светит в высшей космической тьме", – написала команда Вебба.

На изображении телескопа Hubble заполненные звездами рукава спиральных галактик светятся синим цветом, а ядра обеих галактик видны ярко-оранжевым.

А на снимке Вебба, сделанном с помощью инструмента MIRI, холодная пыль обеих галактик светится жутким белым цветом. В нижней части этого фото светится яркое пятно с характерными восьмиугольными звездообразными "дифракционными вспышками", созданными зеркалами телескопа. В этом месте "многие звезды формируются в быстрой последовательности", – отметила команда Уэбба.

По информации астрономов, две спиральные галактики ежегодно рождают примерно два десятка новых звезд размером с наше Солнце. За последние десятилетия в этой паре также произошло семь известных сверхновых, что гораздо больше, чем в нашей собственной галактике, Млечному Пути – одна на 50 лет.

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