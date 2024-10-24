Телескоп Уэбба сделал невероятную фотографию звездного скопления. Фото

Телескоп Джеймса Уэбба сделал невероятное фото звездного скопления NGC 602. По словам исследователей, оно расположено в 200 тысячах световых лет от нас.

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На странице NASA Webb в сети Х эксперты отметили, что это молодое звездное скопление. Его можно найти в Малом Магеллановом облаке.

Ученые отмечают, что NGC 602 состоит из множества молодых звезд, газовых облаков и скоплений темной пыли. По своим характеристикам это скопление напоминает регионы звездообразования из ранней Вселенной.

Поэтому астрономы используют NGC 602 в качестве своеобразной природной лаборатории. При изучении скопления телескопа Джеймса Уэбба даже удалось обнаружить популяцию коричневых карликов – объектов, занимающих промежуточное положение между звездами и планетами. До этого их находили только в нашей галактике.

"Встречайте NGC 602, молодое звездное скопление в Малом Магеллановом Облаке, где астрономы используют @NASAWebb. Мы нашли кандидатов в первые коричневые карлики за пределами нашей галактики", – написали в посте на Х.

Ранее OBOZ.UA писал, что телескоп Джеймса Уэбба нашел на заре Вселенной облако углерода, являющегося решающим элементом в создании жизни.

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