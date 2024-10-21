Телескоп Hubble зафиксировал поразительное извержение 'звездного вулкана'. Фото и видео

Космический телескоп Hubble сделал сложный портрет двух соседних звезд, на протяжении веков находившихся в тесном контакте. Однако отношения звездного дуэта были достаточно сложными и непостоянными.

Видео дня

По словам ученых, одна из звезд – это белый карлик, а его компаньон – старый красный гигант. Телескоп зафиксировал взрывную встречу двух соседей, пишет Space.com.

На новом изображении Hubble Space Telescope можно увидеть поразительную туманность в форме песочных часов, которая была создана в результате многовекового взаимодействия между двумя разными обитателями космоса: компактным, почти неизменным белым карликом и гигантской звездой, которая увеличилась до масштабов, в 400 раз превышающих размер нашего Солнца.

По словам исследователей, эта гигантская звезда меркнет и светлеет в течение 387 земных дней. Hubble зафиксировал ее в звездной системе, известной как R Водолея, которая находится примерно в 710 световых годах от Земли в созвездии Водолея.

Ученые из команды Hubble отмечают, что белый карлик приближается к красному гиганту в течение своей 44-летней орбиты, выбрасывая материал на его поверхность, время от времени взрываясь как "гигантская водородная бомба".

Эта вспышка выбрасывает в космос закрученные, похожие на гейзеры, потоки сияющего газа. Выброшенный материал летит в космос со скоростью более 1,6 миллиона километров в час, что по словам исследователей "достаточно быстро, чтобы долететь от Земли до Луны за 15 минут".

Звездная система R Водолея уже хорошо изучена несколькими космическими и наземными телескопами. Hubble стал наблюдать за ней вскоре после запуска на орбиту в 1990 году.

Последнее исследование телескопа показывает, что выброшенный материал всплыл в спиральный узор – результат скручивания под действием силы взрыва, а затем скручивание при выталкивании наружу мощными магнитными полями.

Ученые также объединили пять изображений Hubble системы R Водолея за последнее десятилетие в видео, подчеркивающее падение яркости звездного дуэта, вызванное сильными пульсациями красного гиганта, а также драматическую эволюцию окружающей туманности.

Используя такие изображения, астрономы отследили излучаемый материал по меньшей мере на 400 миллиардов километров от звезды, или в 24 раза больше диаметра нашей Солнечной системы, что "чрезвычайно даже в астрономических терминах", отметила команда Hubble.

OBOZ.UA ранее писал, что телескоп Hubble зафиксировал "космическую окаменелость" в 3 миллионах световых лет от нас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!