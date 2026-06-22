Как общаться с котом: ученые раскрыли простой секрет

Домашние кошки часто считаются гордыми и отстраненными существами, из-за чего владельцам бывает сложно установить с ними эмоциональную связь. Однако психологи доказали, что ключ к взаимопониманию с пушистыми питомцами заключается исключительно в правильном использовании языка тела.

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Специальное научное исследование подтвердило наличие уникального жеста, который животные воспринимают как сигнал дружбы и полной безопасности. Применение этой простой техники позволяет людям эффективно взаимодействовать с кошками, которые обычно избегают тесного контакта. Как утверждает sciencealert.com, каждый хозяин может без лишних усилий устроить настоящий сеанс общения со своим четвероногим другом.

Секрет кошачьей "улыбки"

Многие владельцы замечали, что в состоянии полной расслабленности кошки склонны прикрывать глаза и медленно моргать. Ученые объясняют, что такое выражение лица является аналогом человеческой улыбки и сигнализирует об абсолютном комфорте животного.

Прямой и пристальный взгляд пушистые хищники обычно расценивают как потенциальную угрозу или вызов. В то же время подражание их фирменному прищуриванию демонстрирует кошкам, что человек настроен доброжелательно и не имеет никаких агрессивных намерений.

Эксперименты с домашними и чужими животными

Чтобы проверить эту теорию, психологи организовали два подробных эксперимента. В первом этапе приняли участие более двух десятков кошек и их хозяева, которые должны были медленно моргать, сидя неподалеку от своих питомцев. Видеозапись показала, что животные значительно чаще мигали в ответ на такое действие человека, чем когда за ними просто наблюдали.

Во время второго теста задачу усложнили: вместо знакомых хозяев перед животными появлялись незнакомые исследователи. Результат оказался поразительным: ведь после "кошачьей улыбки" от постороннего человека животные не только охотно моргали в ответ, но и смело подходили к протянутой руке ученых.

Как правильно общаться с котом

Психолог Карен Маккомб отмечает, что опробовать этот эффективный метод может любой у себя дома или даже во время встречи с бездомными животными.

Для начала разговора необходимо расслабить лицо и прищурить глаза, как будто вы спокойно улыбаетесь. После этого нужно плавно закрыть глаза на несколько секунд, а затем медленно открыть их. Обычно кошки сразу подхватывают эту игру, вступая в своеобразный немой диалог, что значительно укрепляет связь между человеком и животным.

По мнению ученых, использование техники медленного моргания имеет большое практическое значение. Этот подход поможет значительно снизить уровень стресса у кошек во время пребывания в ветеринарных клиниках, приютах или во время адаптации в новой семье.

OBOZ.UA ранее писал о привычке кошек спать, свернувшись калачиком.

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