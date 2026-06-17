Почему кошки спят, свернувшись калачиком: неожиданное объяснение

Если ваша кошка привыкла спать, свернувшись калачиком, скорее всего, вы думаете, что она делает это потому, что ей так удобнее. Как оказалось, всё гораздо сложнее.

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Сворачивание в клубок, также известное как "шримпинг" или "кошачья креветка", является одной из самых популярных поз для сна у кошек. Они выглядят очень мило, но это также естественная поза, которая защищает их живот и жизненно важные органы, пишет OBOZ.UA.

Когда кошки спят, свернувшись калачиком, они обычно пытаются сохранить тепло тела и защитить уязвимые участки своего тела. Сворачивание калачиком также помогает защитить жизненно важные органы в брюшной полости, окружая их более прочными мышечными и костными структурами.

Кошкам, которые часто спят в таком положении, могут понравиться лежанки в форме пончика или круглые лежанки, которые поддерживают их естественную способность сворачиваться калачиком.

Если кот спит животом вверх, это означает, что он доверяет вам на все 100 процентов, ведь чувствует себя в безопасности.

Если ваш питомец прячет мордочку во время сна, это может означать, что он также защищается, или же ему мешает спать яркий свет.

Еще одна поза для сна кошек – с открытым глазом. Не пугайтесь этого. Когда у них открыт один глаз или их уши подергиваются, они отдыхают поверхностно и пристально следят за любым движением или шумом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему кошки так любят сбрасывать вещи с поверхностей.

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