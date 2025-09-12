Как могут выглядеть инфлюенсеры в 2050 году: картинка шокирует

Еще со школьных лет мы знаем, какой путь изменений внешности прошел человек от древних времен, пока приобрел современный вид. И порой мы любим размышлять о том, какой вид можем приобрести в будущем, хотя бы даже и просто в старости.

Видео дня

Издание The New York Post опубликовало фантазию на тему, во что может превратиться человек, который ведет образ жизни интернет-инфлюенсера. Модель разработали эксперты одного гемблингового сервиса. Они представили, какой вид могут приобрести контент-криэйторы в 2050 году. Прогноз неутешительный: их ждет сгорбленная спина, проблемная кожа и хроническая боль в шее. Портрет, который у них получился, они назвали Авой.

Авторы проекта напомнили, что сейчас в мире насчитывается между 30 и 50 миллионами инфлюенсеров разного уровня популярности, и эта цифра растет на 10-20% ежегодно. Следование алгоритмам, давление стандартов красоты и непрерывное создание контента могут оставить на внешности этих людей весьма выразительный след.

Разработчики модели заявили, что руководствовались медицинскими исследованиями, которые прогнозируют последствия суммы привычек среднего инфлюенсера. Малоподвижный образ жизни, постоянное заглядывание в экран и бесконечные косметические процедуры могут за четверть века обернуться против них.

Например, длительное использование Авой социальных сетей и смартфонов, а также многочасовое позирование под кольцевыми лампами могут в конце концов сделать ее плечи сутулыми. Шея девушки вытянется вперед и она будет чувствовать в ней постоянную боль. Этот синдром получил название "технологическая шея". Это особенно тревожно ввиду того, что инфлюенсеры работают до 90 часов в неделю, большую часть которых проводят в своих телефонах, согласно данным ВВС.

Как и в научно-фантастическом триллере "Субстанция", который вызвал в прошлом году настоящий бум, стремление звезд социальных сетей к эстетическому совершенству, как ни парадоксально, может дать обратные последствия. Постоянные косметические процедуры и использование большого количества макияжа могут привести к тому, что кожа Авы будет постоянно раздраженной с многочисленными воспалениями и неровностями тона. К этому может привести ежедневное нанесение макияжа, частая смена средств по уходу за кожей и постоянное использование косметики. Также губительным для кожи может быть постоянное пребывание под светом кольцевых ламп и от экранов гаджетов. Это излучение способно ускорить возрастную смену пигментации, появление тонких морщин и устойчивого воспаления. Это состояние еще называют "цифровым старением".

Еще одна проблема может возникнуть из-за часов, потраченных на монтаж и трансляцию контента. Они способны негативно сказаться на состоянии глаз. В медицине это называют "цифровое перенапряжение глаз" или "синдром компьютерного зрения". Он проявляется симптомами, варьирующимися от постоянного покраснения и сухости до затуманенного зрения и глубоких темных кругов, окруженных отечными мешками под глазами, как иллюстрирует модель Ава. Чтобы смягчить этот побочный эффект для глаз, следует придерживаться правила 20-20-20. По данным Healthline, после каждых 20 минут, проведенных за экраном, стоит на 20 секунд переводить взгляд на что-то, расположенное в 20 футах от вас (это примерно 6 метров).

Постоянная проверка контента или общение с поклонниками также может привести к недосыпанию. Синий свет от экрана, на который приходится постоянно смотреть инфлюенсеру, нарушает циркадный (суточный) ритм. Нарушение режима сна повышает уровень гормона стресса и в целом негативно отражается на состоянии организма.

Также постоянные попытки улучшить свой внешний вид могут привести к тому, что филлеры сформируют стойкие неровности кожи, черты лица приобретут неестественные формы, а наращивание и постоянная укладка волос обернется их выпадением, появлением залысин и очагов алопеции. И помочь с решением этих проблем будет очень сложно – практически невозможно.

"Ава – это больше, чем просто концептуальный образ. Она отражает долгосрочные последствия этих привычек", – отметили авторы проекта. Они призвали всех, кто чрезмерно увлекся производством контента, сбалансировать свои амбиции, установить границы в своей работе и помнить, что собственные здоровье и благополучие всегда важнее любых трендов и лайков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каком возрасте люди чувствуют себя наименее счастливыми и при чем здесь смартфоны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.