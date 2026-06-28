Как древние люди стелили кровати: ученые нашли ответ

Древние люди уделяли гораздо больше внимания месту для сна, чем можно было бы представить. Новое исследование показало, что охотники-собиратели, жившие на территории современной Южной Африки, регулярно обновляли свои "кровати": сжигали старую подстилку и устраивали новую из травы.

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К таким выводам ученые пришли после изучения находок в пещере Бордер-Кейв. Это известное археологическое место, где люди жили в течение очень длительного периода – примерно от 220 тысяч до 43 тысяч лет назад. Благодаря этому пещера стала важным источником знаний о том, как менялись привычки, быт и поведение ранних Homo sapiens, сообщает Ifl Science.

Из чего делали древние кровати

Исследователи изучили несколько древних спальных мест, сохранившихся в пещере. Их возраст составляет от 161 тысячи до 43 тысяч лет. В то же время отдельные следы подстилок в Бордер-Кейв могут быть ещё древнее – примерно 200 тысяч лет.

Основным материалом для таких "кроватей" служили травы. Чаще всего это были растения из подсемейства Panicoideae, к которому относятся и современные культуры, такие как просо, кукуруза и сахарный тростник. В некоторых случаях люди также использовали осоки.

На спальных поверхностях обнаружили и глину. Ученые пока не могут точно сказать, добавляли ли ее специально при устройстве подстилки или она попала туда позже в результате естественного разрушения породы.

Почему подстилки клали на пепел

Самой интересной находкой стали слои пепла под древними ложами. Многие подстилки имели признаки повторного использования места: старый слой сжигали, а новую траву клали поверх обугленных остатков.

По мнению исследователей, это не было случайностью. Жители пещеры, вероятно, сознательно использовали пепел в качестве основы для спального места. Такая практика могла помогать поддерживать чистоту и защищать подстилку от насекомых.

Пепел мог служить естественным барьером для вредителей. Кроме того, сжигание старой травы позволяло быстро убрать использованную подстилку и подготовить место для новой.

Древние люди имели свои бытовые привычки

Открытие показывает, что организация пространства для сна появилась очень давно – еще до того, как у людей начали массово проявляться признаки сложного символического поведения. Иными словами, забота о порядке, чистоте и комфорте была частью жизни наших предков задолго до появления многих черт, которые мы привыкли связывать с "современным" человеком.

Особенно важно, что такая традиция сохранялась очень долго. На протяжении десятков, а возможно, и сотен тысяч лет обитатели пещеры следовали одному и тому же принципу: старую подстилку сжигали, пепел оставляли на месте или уносили, а сверху обустраивали новое место для сна.

Это свидетельствует о том, что древние люди не просто искали укрытие, а активно организовывали свой быт. Они использовали огонь не только для обогрева или приготовления пищи, но и для поддержания чистоты в жилом пространстве.

Находки в Бордер-Кейв меняют представления о повседневной жизни древних людей. Их быт был не хаотичным, а гораздо более упорядоченным. Они понимали, что место для сна нужно регулярно обновлять, и имели для этого устоявшуюся практику.

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