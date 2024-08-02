Сатурн выбросил комету из Солнечной системы со скоростью 10 800 км/ч: куда теперь движется космический объект

Ученые обнаружили комету, которую Сатурн из-за гравитационного влияния выбросил из нашей Солнечной системы. После толчка этот космический объект, получивший название Comet A117uUD, летит в межзвездное пространство со скоростью 10 800 километров в час.

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Ученые отмечают, что это уникальное явление, которое позволит лучше понять динамику межпланетных объектов и взаимодействие планет с кометами. Ученые продолжат наблюдение за A117uUD, чтобы собрать больше данных о ее орбите и составе, пишет Space.com.

Встреча с Сатурном перевела комету на очень уплощенную или эллиптическую орбиту, что выбросит ее в межзвездное пространство вне влияния солнца. Используя модели для быстрой перемотки пути A117uUD, команда ученых обнаружила, что комета выйдет из Солнечной системы на скорости примерно 10800 км/ч. Это примерно в четыре с половиной раза превышает максимальную скорость реактивного истребителя F-16.

Это вторая комета, которую исследователи видели в процессе запуска из Солнечной системы. Первой была комета C/1980 E1 (Bowell), выведенная на путь отхода от Солнечной системы через встречу с Юпитером 9 декабря 1980 года.

"Наши результаты показывают, что случай кометы A117uUD похож на комету C/1980 E1. Тот факт, что два выброса после столкновения с планетами наблюдались менее чем за 45 лет, свидетельствует о том, что такие события относительно частые", – отмечает команда исследователей.

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