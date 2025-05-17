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К Земле мчится опасный астероид длиной 366 метров. Карта

Юлия Хоменко
Наука Обоз
1 минута
1,4 т.
К Земле мчится опасный астероид длиной 366 метров. Карта

Уже в следующую субботу, 24 мая, мимо Земли пролетит астероид 387746 (2003 MH4), который классифицируется как потенциально опасный. Его диаметр – около 366 метров, то есть почти как три футбольных поля или 100-этажный небоскреб.

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Об этом свидетельствуют данные лаборатории реактивного движения NASA (JPL). На визуализации четко видно траекторию астероида, который приблизится к Земле на расстояние чуть более 6,6 млн км.

Согласно информации на платформе, астероид приблизится к планете на расстояние 6 676 580 км, что меньше определенного NASA критического предела в 7,5 млн км. При этом его диаметр составляет 366 метров, а это более чем вдвое превышает минимальный порог в 150 метров для включения объекта в категорию "потенциально опасных".

К Земле мчится опасный астероид длиной 366 метров. Карта

На странице визуализации орбит видно, что 387746 (2003 MH4) находится на траектории, которая проходит вблизи орбиты Земли. По обратному отсчету, приближение ожидается 24 мая 2025 года в 13:36:42 по всемирному времени.

Как сообщал OBOZ.UA, NASA и Европейское космическое агентство кардинально изменили прогнозы относительно астероида "убийцы городов". Космический камень 2024 YR4, который считался самым опасным за всю историю наблюдений, сейчас имеет почти нулевой процент шансов столкнуться с Землей в 2032 году.

Астероид, который "разрушает города", может врезаться в Землю. А также назвали страны, которые могут пострадать от опасного астероида.

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