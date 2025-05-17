К Земле мчится опасный астероид длиной 366 метров. Карта

Уже в следующую субботу, 24 мая, мимо Земли пролетит астероид 387746 (2003 MH4), который классифицируется как потенциально опасный. Его диаметр – около 366 метров, то есть почти как три футбольных поля или 100-этажный небоскреб.

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Об этом свидетельствуют данные лаборатории реактивного движения NASA (JPL). На визуализации четко видно траекторию астероида, который приблизится к Земле на расстояние чуть более 6,6 млн км.

Согласно информации на платформе, астероид приблизится к планете на расстояние 6 676 580 км, что меньше определенного NASA критического предела в 7,5 млн км. При этом его диаметр составляет 366 метров, а это более чем вдвое превышает минимальный порог в 150 метров для включения объекта в категорию "потенциально опасных".

На странице визуализации орбит видно, что 387746 (2003 MH4) находится на траектории, которая проходит вблизи орбиты Земли. По обратному отсчету, приближение ожидается 24 мая 2025 года в 13:36:42 по всемирному времени.

Как сообщал OBOZ.UA, NASA и Европейское космическое агентство кардинально изменили прогнозы относительно астероида "убийцы городов". Космический камень 2024 YR4, который считался самым опасным за всю историю наблюдений, сейчас имеет почти нулевой процент шансов столкнуться с Землей в 2032 году.

Астероид, который "разрушает города", может врезаться в Землю. А также назвали страны, которые могут пострадать от опасного астероида.

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