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Извергает кристаллы золота: где расположен уникальный вулкан

Юлия Потерянко
Наука Обоз
4 минуты
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Антарктический вулкан Эребус рассеивает вокруг себя микроскопическую пыль кристаллического золота
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Мы воспринимаем вулканы как угрозу, которая приносит потоки лавы, тонны пепла и сеет вокруг себя смерть. Но один вулкан, спрятанный в самых отдаленных, ледяных уголках нашей планеты, живет по немного иным правилам – он выбрасывает на поверхность кристаллы золота.

Как пишет издание Science Alert, на острове Росса в море Росса – глубоком заливе Антарктиды – возвышается вулкан Эребус. Найти его можно примерно в 1350 километрах от географического Южного полюса. Это самый южный действующий вулкан в мире, и в его недрах постоянно бурлит озеро раскаленной лавы. И именно в газах, непрерывно вырывающихся из этого своеобразного "входа в подземный мир", ученые обнаружили микроскопические частицы кристаллического элементарного золота.

Согласно исследованию 1991 года, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, Эребус ежедневно выбрасывает около 80 граммов микроскопической золотой пыли, разнося ее на расстояние до 1000 километров – а возможно, и дальше. На сегодняшний день это единственный известный в мире вулкан, выбрасывающий именно кристаллические частицы чистого золота. Однако главная загадка Эребуса заключается в другом. Ученых интересует, как это золото вообще вырывается из магмы.

Спутниковый снимок вулкана Эребус с его постоянным лавовым озером.

В целом, наличие золота в вулканических выбросах – не такая уж редкость. Следовые количества этого металла были химически обнаружены в образцах из вулканов Килауэа на Гавайях, Этна в Италии, Августин на Аляске и Эль-Чичон в Мексике.

Дальнейшие теоретические исследования показали, что золото может переноситься горячими вулканическими флюидами, а, вероятно, и газами. Это логично: вулкан – это, по сути, отверстие в земной коре, через которое расплавленное вещество из глубин поднимается вверх. Множество элементов – в частности, медь, серебро, ртуть, мышьяк, селен и сера, а также золото – смешиваются в этом буквальном плавильном котле, где могут взаимодействовать и образовывать различные соединения.

При этом золото не испаряется, как вода из чайника – температура его кипения значительно выше вулканических температур. Вместо этого считается, что оно перемещается в составе летучих соединений с хлором или серой, способных существовать в горячих вулканических газах.

Однако, по словам команды исследователей под руководством геохимика Кимберли Микер из Нью-Мексиканского института горного дела и технологий, золото Эребуса ведет себя иначе, чем в любом другом вулкане. В рамках исследования выбросов Эребуса ученые собрали образцы со снега вокруг кратера, из газового шлейфа над лавовым озером, а также из антарктической тропосферы на расстоянии до 1000 километров от вулкана. Во всех трех типах образцов они обнаружили микронные частицы чистого золота.

Частицы золота, обнаруженные в снегу ледника Фанг в 4 километрах от вулкана (a и b), а также в образце воздуха из вулканического шлейфа (c). В правом нижнем углу (d) приведен типичный рентгеновский спектр исследованных частиц.

Под электронным микроскопом эти частицы выглядели как сложные, граненые, почти идеально геометрические кристаллы, а не как хаотичные крупинки; некоторые из них достигали размера примерно 60 микрометров. Оценка в 80 граммов в сутки, кстати, оказалась даже меньше, чем для некоторых других вулканов. По тогдашним данным, Килауэа выбрасывал примерно от 500 до 800 граммов золота ежедневно, а для Этны оценки достигали целых 2,4 килограмма.

Но в Эребусе есть нечто особенное, что позволяет золоту отделяться от соединений, в составе которых оно переносится вулканическими выбросами. Одна из моделей, предложенных исследователями, предполагает, что золото выходит из лавы в составе летучих хлорсодержащих соединений. Когда газы охлаждаются, золото кристаллизуется из этих соединений и в конечном итоге оседает на антарктическом льду. Проблема этой модели заключается в том, что в газах содержится очень мало золота; в таких условиях спонтанное образование хорошо сформированных кристаллов в воздухе крайне сложно.

Другой сценарий, позже предложенный участником исследовательской группы, вулканологом Филиппом Кайлом, заключается в том, что золото сначала постепенно образуется в виде корки на поверхности лавового озера, а уже затем подхватывается восходящими газами. Впрочем, спустя более 30 лет после той экспедиции ученые до сих пор не нашли однозначного ответа.

Похоже, что что-то в самом Эребусе – будь то химический состав, температура окружающей среды, геологическое строение или ещё какой-то фактор – наделяет его уникальной способностью рассыпать по снегу золотую пыль, словно какой-то озорной сказочный дух. И поиск правильного ответа – это задача, которую ещё предстоит решить.

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