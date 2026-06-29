"Геологическое чудо": где находится единственный в Украине вулкан, который "чувствует" землетрясения за тысячи километров

В селе Старуня в Ивано-Франковской области находится единственный действующий грязевой вулкан Украины, который считается одним из самых маленьких в Европе. Он способен реагировать на сейсмические толчки, эпицентры которых находятся в нескольких тысячах километров.

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Сама же местность сочетает в себе геологическую, историческую и рекреационную ценность. Об уникальных особенностях вулкана сообщает OBOZ.UA.

Грязевой вулкан расположен примерно в 25 километрах от Ивано-Франковска, на территории села Старуня. Его жерло имеет диаметр около 30 сантиметров, а во время активных фаз из недр на поверхность вырывается смесь глины, нефти, рассола и природных газов, которая может подниматься на высоту до трех метров.

В настоящее время вулкан насчитывает восемь постоянно действующих кратеров и еще более десятка временных. Исследователи отмечают, что после сильных землетрясений в различных регионах Европы и Азии на его поверхности могут образовываться новые трещины, провалы и грязевые выбросы. За несколько лет поверхность вокруг вулкана поднялась примерно на один метр.

Современный вулкан сформировался в конце XIX – в XX веке в результате разработки местных нефтяных и озокеритовых месторождений. После землетрясения в горах Вранча в Румынии в 1977 году его активность значительно усилилась.

Рядом с вулканом расположен так называемый "вечный огонь" — газовая скважина, которую в свое время подожгли местные жители для снижения концентрации газа. Пламя поддерживается естественным выходом газа уже много лет.

Старуня известна не только как геологическое явление. Именно здесь в начале XX века были найдены хорошо сохранившиеся останки мамонта и двух волосатых носорогов, законсервированные в озокерите. Сегодня эти находки хранятся в музейных коллекциях Украины и Польши.

Помимо научного значения, местные грязи содержат озокерит и минеральные соединения, которые используются в лечебных процедурах. В то же время специалисты рекомендуют не применять их самостоятельно без консультации с врачом и соблюдать безопасное расстояние от активных кратеров во время посещения вулкана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Гватемале во время очередной активизации вулкана Фуэго туристы оказались опасно близко к выбросам раскаленной лавы. Инцидент произошел возле кратера вулкана в тот момент, когда там находилась группа путешественников. Люди начали спешно покидать опасную зону и снимали происходящее на видео.

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