Из подгузника в стакан. Астронавты смогут пить мочу в космосе благодаря новому устройству

Годами ученые мудрствовали над двумя, казалось бы обычными, но столь необходимыми для комфорта в космосе вещами: как обеспечить астронавтов необходимым запасом питьевой воды и какой туалет будет самым удобным в невесомости. Наконец-то ученые уверяют, что изобрели новый способ ловить мочу и перерабатывать ее в питьевую воду.

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Новая легкая система может собирать и очищать около 500 миллилитров воды из мочи в скафандре человека всего за пять минут. Это отличное решение для путешествий в космос, пишет LiveScience.com.

Астронавты в подгузниках

На протяжении многих лет астронавты при выходе в открытый космос вокруг МКС используют одноразовые подгузники внутри скафандра, известные как одежда с максимальной абсорбцией (MAG). Разработанная в начале 1980-х годов, эта одежда собирает и хранит мочу, что позволяет астронавтам опорожняться на ходу. Но учитывая, что выход в открытый космос иногда может занять до восьми часов, MAG могут вызвать у астронавтов физический дискомфорт и риск раздражения кожи и инфекции.

MAG также не перерабатывает воду в моче, поэтому во время прогулки астронавты должны полагаться на фиксированный запас воды (0,95 литра), которую они носят в сумке для напитков в скафандре.

Новая система фильтрации

Но теперь учёные считают, что у них есть решение сразу двух проблем. Ведь новейшая система собирает и очищает от пол литра воды из мочи в скафандре астронавта всего за пять минут.

Если разработку утвердят, космонавты будут носить нижнее белье, изготовленное из гибкого компрессионного материала и подбитое антимикробной тканью. Система также включает в себя датчик влажности, чувствующий мочу. Датчик находится в силиконовой чашке под пользовательскими половыми органами.

Обнаружение мочи включает вакуумный насос, который затем втягивает мочу в фильтрационное устройство, которое носит астронавт на спине. Фильтр имеет примерно 38 сантиметров в высоту и 23 см в ширину. В фильтрующем устройстве весом 8 килограммов мочу будут превращать в пресную воду, которую впоследствии можно будет доставить в мешок для напитков скафандра.

Первые тесты

Новая система все еще находится в начальной стадии тестирования. "Быстрейшее выведение мочи из организма должно уменьшить некоторые осложнения со здоровьем, с которыми сейчас сталкиваются астронавты, такие как сыпь, инфекции мочевыводящих путей и расстройства пищеварения. А также больший общий запас воды, генерируемый нашей системой, будет поддерживать гидробаланс астронавтов", – рассказала ведущий автор исследования и ученый Weill Cornell Medicine София Этлин.

Скафандры ограничены по размерам и емкости батареи, поэтому потребности новой системы в объеме и энергии требуют тщательного рассмотрения. "Когда дело доходит до отправки новых технологий в космос, процесс достаточно интенсивный во времени",– сказала Этлин.

Команда исследователей испытала систему фильтрации, но для достижения максимального удобства и комфорта понадобятся дополнительные исследования с людьми.

Ученые должны проверить, работает ли устройство в условиях, которые реалистично встречаются в космосе, таких как микрогравитация. В случае успеха испытаний на Земле, скафандр будет испытан во время реальных выходов в открытый космос с МКС.

"Наша система, вероятно, будет реализована только в новых скафандрах в соответствии с их спецификациями, что потребует дополнительного адаптирования технологии. Так что в следующем году мы точно еще не увидим астронавтов без подгузников", – подытожила София Этлин.

Однако если испытания новой системы пройдут успешно, это может помочь решить давнюю дилемму для астронавтов. Вопрос о том, как обращаться с мочой во время выхода в открытый космос, особенно актуален, если учесть, что NASA планирует создать постоянный форпост на Луне до конца десятилетия.

OBOZ.UA ранее писал, как короткое путешествие в космос влияет на организм человека.

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