Как короткое путешествие в космос влияет на организм человека: результаты исследования

Согласно новым исследованиям, космические туристы испытывают те же изменения тела, что и астронавты, которые проводят месяцы на орбите. Однако большинство изменений для этих путешественников меняется в течение нескольких месяцев после возвращения на Землю.

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Исследование четырех космических туристов было включено в серию исследований влияния космического путешествия на здоровье, вплоть до молекулярного уровня. По словам исследователей, полученные данные рисуют более четкую картину того, как люди, не прошедшие годы подготовки астронавтов, адаптируются к невесомости и космическому излучению, пишет abc News.

Ученые давно изучают последствия космических путешествий для астронавтов, включая годовых жителей Международной космической станции, но исследованию состояний космических туристов внимание уделялось минимально. Первый туристический визит на космическую станцию прошел в 2001 году, а в последние годы возможности для частных космических путешествий расширились.

"Трехдневный чартерный полет в 2021 году дал исследователям возможность проверить, как быстро организм реагирует и адаптируется к космическому полету", – сказала Сьюзан Бейли, эксперт по радиации в Университете штата Колорадо, участвовавшей в исследовании.

У четырех пассажиров самолета SpaceX под названием Inspiration4 собрали образцы крови, слюны, кожи и т.д. Исследователи проанализировали образцы и выявили масштабные сдвиги в клетках и изменения в иммунной системе. Большинство этих изменений стабилизировались через несколько месяцев после того, как четверо туристов вернулись домой, и исследователи обнаружили, что кратковременный космический полет не представлял значительных рисков для их здоровья.

"Это первый случай, когда мы провели клеточное обследование экипажа, когда он отправляется в космос", – объяснил исследователь и соавтор Крис Мэйсон из Weill Cornell Medicine.

Теперь результаты исследования являются частью базы данных, изучающих влияние космического полета на кожу, почки и иммунную систему. "Результаты могут помочь исследователям найти способы противодействия негативным последствиям космических путешествий", - считает Афшин Бехешти, участвовавший в работе исследователь Института космоса Blue Marble. Ученый рассказал, что в ходе исследования они увидели только общий стресс для организма от полета. Но за несколько месяцев 95 процентов последствий исчезают и состояние организма может вернуться к базовому уровню.

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